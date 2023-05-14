Sandık Görevlisi Ücretleri Yattı Mı, Ne Zaman Yatacak?
2023 seçim görevli ücreti ne kadar?
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Seçim görevli ücretlerinin ne kadar olduğu ve ne zaman hesaplara yatırılacağı, 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde görev alan kişiler tarafından sorgulanıyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 seçim görevli ücreti ne kadar?
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2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR? Sandık görevlerilerin, 2023 seçimlerinde ne kadar ücret alacağı, seçimin ilk turunda görev aldıktan sonra ikinci turda da görev alan kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor. 2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı. 2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.
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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK? 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim 2. turu sonrasında sandık görevlisi ücretleri henüz hesaplara yatırılmadı. Sandık görevlisi ücretlerinin, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunun ardından hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.
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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NASIL ALINACAK? Sandık görevli ücretleri geçtiğimiz yıllarda yapılan seçimlerde elden verilmemişti. Bu yıl da seçimlerde görev alanların bankalardan kimlik ibrazıyla ücretlerini alması bekleniyor.