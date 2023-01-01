Arzum Onan Ve Mehmet Aslantuğ Adliyeye El Ele Geldi

Onan'ın açıklamasına Aslantuğ da kayıtsız kalmayarak şu yanıtı vermişti: "Erkeksiniz ya da kadın; elinizi tutan da kadın ya da erkek, hiç fark etmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya değer aşılar ya da değer aşındırır! Hayatımıza kattığın her şey için minnettarım."