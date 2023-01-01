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Arzum Onan Ve Mehmet Aslantuğ Adliyeye El Ele Geldi

Ve boşandılar!

  1. 27 evliliklerinde boşanma kararı almaları çok konuşulan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti boşandı. Tek celsede evliliklerini noktalayan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan adliyeye el ele geldi. İkili duruşma sonrası da el ele görüntülendi...

    27 evliliklerinde boşanma kararı almaları çok konuşulan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti boşandı. Tek celsede evliliklerini noktalayan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan adliyeye el ele geldi. İkili duruşma sonrası da el ele görüntülendi...

  2. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin boşanma kararı herkesi şaşırtmıştı. Onan 28 Şubat tarihinde mahkemeye başvurarak eşine boşanma davası açtı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın psikolojik şiddet gerekçesiyle açıldığı iddia edilmişti.

    Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin boşanma kararı herkesi şaşırtmıştı. Onan 28 Şubat tarihinde mahkemeye başvurarak eşine boşanma davası açtı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın psikolojik şiddet gerekçesiyle açıldığı iddia edilmişti.

  3. Konuya dair konuşmayan ikiliden Aslantuğ bu süreçte TİP'ten milletvekili adayı oldu ve seçilemedi. Seçim sonrası çift boşanma davasına birlikte gitti.

    Konuya dair konuşmayan ikiliden Aslantuğ bu süreçte TİP'ten milletvekili adayı oldu ve seçilemedi. Seçim sonrası çift boşanma davasına birlikte gitti.

  4. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın adliyeye el ele gitmesi dikkat çekti. Onan sorulara "Arkadaşlar çok hassas bir konu" yanıtını verdi.

    Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın adliyeye el ele gitmesi dikkat çekti. Onan sorulara "Arkadaşlar çok hassas bir konu" yanıtını verdi.

  5. Kararını açıklayan mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına karar verdi. Böylelikle 27 yıllık evlilik 10 dakika süren duruşma sonunda bitti.

    Kararını açıklayan mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına karar verdi. Böylelikle 27 yıllık evlilik 10 dakika süren duruşma sonunda bitti.

  6. Duruşma sonrasında psikolojik şiddet iddialarının sorulması üzerine Mehmet Aslantuğ 'Aşk olsun' şeklinde cevap verdi. Adliyeye el ele gelen ikilinin boşanma sonrası da el ele yürüyerek aynı araca binmeleri dikkat çekti.

    Duruşma sonrasında psikolojik şiddet iddialarının sorulması üzerine Mehmet Aslantuğ 'Aşk olsun' şeklinde cevap verdi. Adliyeye el ele gelen ikilinin boşanma sonrası da el ele yürüyerek aynı araca binmeleri dikkat çekti.

  7. Onan psikolojik şiddet iddialarıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada şunları söylemişti: 'Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü!"

    Onan psikolojik şiddet iddialarıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada şunları söylemişti: 'Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü!"

  8. "30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil ?psikolojik şiddet? , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez."

    "30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil ?psikolojik şiddet? , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez."

  9. Onan'ın açıklamasına Aslantuğ da kayıtsız kalmayarak şu yanıtı vermişti: "Erkeksiniz ya da kadın; elinizi tutan da kadın ya da erkek, hiç fark etmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya değer aşılar ya da değer aşındırır! Hayatımıza kattığın her şey için minnettarım."

    Onan'ın açıklamasına Aslantuğ da kayıtsız kalmayarak şu yanıtı vermişti: "Erkeksiniz ya da kadın; elinizi tutan da kadın ya da erkek, hiç fark etmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya değer aşılar ya da değer aşındırır! Hayatımıza kattığın her şey için minnettarım."