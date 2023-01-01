Çığır açacak gelişme: İnsan beyin hücreleri farelere nakledildi

CHP'de ilk genel başkan adayı ortaya çıktı
CHP'de ilk genel başkan adayı ortaya çıktı
Fuat Oktay'dan 'yeni kabine'ye ilişkin ipuçları
Fuat Oktay'dan 'yeni kabine'ye ilişkin ipuçları
Yurt genelinde sağanak bir hafta daha devam edecek
Yurt genelinde sağanak bir hafta daha devam edecek
Kız çocuğu masa üzerinde oynatılmıştı...Adli ve idari tahkikat başlatıldı
Kız çocuğu masa üzerinde oynatılmıştı...Adli ve idari tahkikat başlatıldı
'Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız'
'Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız'
Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 362 lira
Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 362 lira
YSK Başkanı: Kesin sonuçlar Resmi Gazeteye gönderildi
YSK Başkanı: Kesin sonuçlar Resmi Gazeteye gönderildi
EYT'de maaş bağlama işlemleri bu hafta bitecek
EYT'de maaş bağlama işlemleri bu hafta bitecek
MEB yayınladı: Bursluluk Sınavı için sıkça sorulan sorular
MEB yayınladı: Bursluluk Sınavı için sıkça sorulan sorular
Ankara'da Afet düzeyinde alarm! ABB'de tüm izinler kaldırıldı
Ankara'da Afet düzeyinde alarm! ABB'de tüm izinler kaldırıldı
'Reis' diye bağıran çocuğa hakaret eden fırın çalışanı gözaltında
'Reis' diye bağıran çocuğa hakaret eden fırın çalışanı gözaltında
RTÜK duyurdu: 7 TV kanalının seçim yayınları inceleniyor
RTÜK duyurdu: 7 TV kanalının seçim yayınları inceleniyor
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı
FETÖ'cülerin dönüş biletleri yandı
FETÖ'cülerin dönüş biletleri yandı
Milyonları ilgilendiren desteklerde yeni dönem başlıyor
Milyonları ilgilendiren desteklerde yeni dönem başlıyor
İşte yeni Kabine kulisleri: Sinan Oğan, Berat Albayrak
İşte yeni Kabine kulisleri: Sinan Oğan, Berat Albayrak
Nebati uçakta yolcularla tartıştı: Hazmedin kardeşim
Nebati uçakta yolcularla tartıştı: Hazmedin kardeşim
Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz?
Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz?
Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' sesleri yükselmeye başladı
Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' sesleri yükselmeye başladı
Belirsizlik ortadan kalktı: Piyasalar yükselişte
Belirsizlik ortadan kalktı: Piyasalar yükselişte
Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: 6 milyonluk istihdam
Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: 6 milyonluk istihdam
Altı parti Meclis'te lidersiz kaldı: Kendileri de, A takımı da seçilemedi
Altı parti Meclis'te lidersiz kaldı: Kendileri de, A takımı da seçilemedi
Yeni kabinenin 5 yıllık yol haritası
Yeni kabinenin 5 yıllık yol haritası
Yargıtay'dan emsal karar: Senet üzerindeki ibarelere dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: Senet üzerindeki ibarelere dikkat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü
Belediyeden 'çalışan oy kullanmadığı için darbedildi' iddiasına açıklama
Belediyeden 'çalışan oy kullanmadığı için darbedildi' iddiasına açıklama
Ücretsiz doğal gaz, mayıs enflasyonunu sert düşürecek
Ücretsiz doğal gaz, mayıs enflasyonunu sert düşürecek
Başörtülü kadınlarla ilgili paylaşımı tepki çeken doktordan açıklama
Başörtülü kadınlarla ilgili paylaşımı tepki çeken doktordan açıklama
Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
MEB duyurdu: 2023 bursluluk sınavı başvuruları başladı
MEB duyurdu: 2023 bursluluk sınavı başvuruları başladı

Çığır Açacak Gelişme: İnsan Beyin Hücreleri Farelere Nakledildi

Çığır açacak gelişme: İnsan beyin hücreleri farelere nakledildi

  1. Bilim insanları, epilepsi gibi rahatsızlıkların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilecek bir hareketle, insan beyin hücrelerini sıçanlara başarıyla aşıladı. Laboratuvarda yetiştirilen beyin hücreleri iki ya da üç günlük farelere nakledildi.

    Bilim insanları, epilepsi gibi rahatsızlıkların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilecek bir hareketle, insan beyin hücrelerini sıçanlara başarıyla aşıladı. Laboratuvarda yetiştirilen beyin hücreleri iki ya da üç günlük farelere nakledildi.

  2. Yetişkin farelerdeki geçmiş denemelerin aksine, yeni çalışmada beyin hücreleri hızla emildi ve altı ay sonra beynin üçte birini oluşturarak farelerin karar verme ve fiziksel tepkilerinin bir parçası haline geldi. Araştırmacılar, farelerde gelişen mutant beyinlerin, insanlardaki hastalıkların ayrıntılı olarak incelenmesine olanak tanıyacağını söyledi.

    Yetişkin farelerdeki geçmiş denemelerin aksine, yeni çalışmada beyin hücreleri hızla emildi ve altı ay sonra beynin üçte birini oluşturarak farelerin karar verme ve fiziksel tepkilerinin bir parçası haline geldi. Araştırmacılar, farelerde gelişen mutant beyinlerin, insanlardaki hastalıkların ayrıntılı olarak incelenmesine olanak tanıyacağını söyledi.

  3. "NÖROLOJİK HASTALIKLARIN KÖKENİNE İNİLEEBİLECEK" <br> ABD Stanford Üniversitesi'nden başyazar Prof. Dr. Sergiu Paca konya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışmamız, insan hastalıklarının gerçekçi modellerinin üretilmesini sağlayabilir.? ifadelerini kullandı.

    "NÖROLOJİK HASTALIKLARIN KÖKENİNE İNİLEEBİLECEK"
    ABD Stanford Üniversitesi'nden başyazar Prof. Dr. Sergiu Paca konya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışmamız, insan hastalıklarının gerçekçi modellerinin üretilmesini sağlayabilir.? ifadelerini kullandı.

  4. Çalışmanın diğer yazarı, Dr. Jürgen Knoblich ise "İnsan beyni en korkunç hastalıklardan bazılarına ev sahipliği yapıyor ve biz onu çok iyi anlamıyoruz. Bulgularımız epilepsi gibi nörolojik hastalıklarla ilgili araştırmalar üzerinde etkisi olabilir." dedi.

    Çalışmanın diğer yazarı, Dr. Jürgen Knoblich ise "İnsan beyni en korkunç hastalıklardan bazılarına ev sahipliği yapıyor ve biz onu çok iyi anlamıyoruz. Bulgularımız epilepsi gibi nörolojik hastalıklarla ilgili araştırmalar üzerinde etkisi olabilir." dedi.