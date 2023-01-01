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Elektrik Faturasını İkiye Katlıyor!

Son zamanlarda elektrik faturasının ikiye katlanmasıyla birlikte buzdolabı kullanırken yapılan hataları gözler önüne serdi. Peki, buzdolabı kullanırken elektrikten nasıl tasarruf edilir? İşte cevaplar:

  1. Mutfakların olmazsa olmaz araç gereçleri arasında yer alan buzdolabı büyük bir kullanım rahatlığı sağlıyor. Yiyeceklerin bozulmasını engelleyen buzdolapları gece gündüz demeden hiç kapatmadan kullanılıyor. Son zamanlarda elektrik faturasının ikiye katlanmasıyla birlikte buzdolabı kullanırken yapılan hataları gözler önüne serdi. Peki, buzdolabı kullanırken elektrikten nasıl tasarruf edilir? İşte cevaplar:

    Mutfakların olmazsa olmaz araç gereçleri arasında yer alan buzdolabı büyük bir kullanım rahatlığı sağlıyor. Yiyeceklerin bozulmasını engelleyen buzdolapları gece gündüz demeden hiç kapatmadan kullanılıyor. Son zamanlarda elektrik faturasının ikiye katlanmasıyla birlikte buzdolabı kullanırken yapılan hataları gözler önüne serdi. Peki, buzdolabı kullanırken elektrikten nasıl tasarruf edilir? İşte cevaplar:

  2. Evin her yerinde kullanılan elektronik ev eşyaları yanlış kullanım sonucu elektrik faturasını kabartıyor. Bunu önlemenin birkaç yolu var. Bu yöntemleri izleyerek sizde elektrik faturanızı düşürebilirsiniz. İşte adım adım uygulamanız gereken o yöntemler:

    Evin her yerinde kullanılan elektronik ev eşyaları yanlış kullanım sonucu elektrik faturasını kabartıyor. Bunu önlemenin birkaç yolu var. Bu yöntemleri izleyerek sizde elektrik faturanızı düşürebilirsiniz. İşte adım adım uygulamanız gereken o yöntemler:

  3. 1- Mutlaka contaları kontrol edin <br>Buzdolabını kullanırken en çok dikkat etmeniz gereken detaylardan biri de sürekli açılıp kapanırken kullanılan kapı contalarıdır. Kapı contaları bozulduğunda yaptırırsanız contalar sıkıca kapanır ve soğuk havanın içeride kilitli kalmasını sağlar.

    1- Mutlaka contaları kontrol edin
    Buzdolabını kullanırken en çok dikkat etmeniz gereken detaylardan biri de sürekli açılıp kapanırken kullanılan kapı contalarıdır. Kapı contaları bozulduğunda yaptırırsanız contalar sıkıca kapanır ve soğuk havanın içeride kilitli kalmasını sağlar.

  4. Kapı contalarının bozulduğunu anlamak için bu yöntemi deneyebilirsiniz. <br>Buzdolabının kapağını kapatın ve conta ile kapı arasına bir parça kağıt sıkıştırın. Folyoyu çıkarırken direnç hissederseniz, conta hala iyi durumda demektir. Ancak çok kolay çıkıyorsa, buzdolabınızın contasının temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekiyor demektir.

    Kapı contalarının bozulduğunu anlamak için bu yöntemi deneyebilirsiniz.
    Buzdolabının kapağını kapatın ve conta ile kapı arasına bir parça kağıt sıkıştırın. Folyoyu çıkarırken direnç hissederseniz, conta hala iyi durumda demektir. Ancak çok kolay çıkıyorsa, buzdolabınızın contasının temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekiyor demektir.

  5. Bir diğer uygulayabileceğini yöntem ise; <br> Geceleri veya mutfağınız karanlık olduğunda buzdolabına bir el feneri de koyabilirsiniz. Buzdolabının kapağını kapatın. Işık görünüyorsa, contanın artık sıkı olmadığı anlamına gelir.

    Bir diğer uygulayabileceğini yöntem ise;
    Geceleri veya mutfağınız karanlık olduğunda buzdolabına bir el feneri de koyabilirsiniz. Buzdolabının kapağını kapatın. Işık görünüyorsa, contanın artık sıkı olmadığı anlamına gelir.

  6. Böyle yaparak buzdolabınızın fazla enerji tüketmesi engelleyebilir ve elektrik faturasında tasarruf sağlayabilirsiniz.

    Böyle yaparak buzdolabınızın fazla enerji tüketmesi engelleyebilir ve elektrik faturasında tasarruf sağlayabilirsiniz.

  7. 2. Buzdolabınızı sıcak ısı alan bir yere koymayın! <br> Buzdolabının koyduğunu yer de çok önemlidir. Bu yüzden her gün güneşe maruz kalan bir yere özellikle doğrudan bir soba veya fırının yanına yerleştirmeyin. Çünkü bu durum buzdolabının daha fazla çalışması ve daha fazla güç talep etmesi gerekir demektir. Bu nedenle, maliyetleri azaltmak için cihazı mümkün olduğunca serin ve gölgeli bir köşeye koymak gerekiyor.

    2. Buzdolabınızı sıcak ısı alan bir yere koymayın!
    Buzdolabının koyduğunu yer de çok önemlidir. Bu yüzden her gün güneşe maruz kalan bir yere özellikle doğrudan bir soba veya fırının yanına yerleştirmeyin. Çünkü bu durum buzdolabının daha fazla çalışması ve daha fazla güç talep etmesi gerekir demektir. Bu nedenle, maliyetleri azaltmak için cihazı mümkün olduğunca serin ve gölgeli bir köşeye koymak gerekiyor.

  8. 3. Dondurucu bölmesi üstte olmalıdır.<br> Yapılan araştırmalara göre buzdolaplarında enerji verimliliği açısından, dondurucu bölmesi üstte olanı tercih etmek gerekiyor. Daha akıllıca olan bu hareket sayaesinde buzdolabınız yüzde 10 ila yüzde 25 daha az enerji tüketir.

    3. Dondurucu bölmesi üstte olmalıdır.
    Yapılan araştırmalara göre buzdolaplarında enerji verimliliği açısından, dondurucu bölmesi üstte olanı tercih etmek gerekiyor. Daha akıllıca olan bu hareket sayaesinde buzdolabınız yüzde 10 ila yüzde 25 daha az enerji tüketir.

  9. İkincisi, soğuk havayı yukarı doğru taşıyan ek fanlar gerektirir. Bununla birlikte, son teknolojik buzdolaplarının, alt kısmı daha hızlı soğutmak için daha yüksek yoğunluğu nedeniyle soğuk havanın alçalmasının doğal etkisini kullanır.

    İkincisi, soğuk havayı yukarı doğru taşıyan ek fanlar gerektirir. Bununla birlikte, son teknolojik buzdolaplarının, alt kısmı daha hızlı soğutmak için daha yüksek yoğunluğu nedeniyle soğuk havanın alçalmasının doğal etkisini kullanır.

  10. 4. Eski model buzdolapları daha fazla elektrik tüketiyor. <br> Yeni buzdolabı güç tüketimini yüzde 40'a kadar azaltabilir. Kuşkusuz, satın alma oldukça pahalıdır, ancak performansı daha verimli ve enerji etkisi daha optimize olacaktır.

    4. Eski model buzdolapları daha fazla elektrik tüketiyor.
    Yeni buzdolabı güç tüketimini yüzde 40'a kadar azaltabilir. Kuşkusuz, satın alma oldukça pahalıdır, ancak performansı daha verimli ve enerji etkisi daha optimize olacaktır.

  11. 5. Buzdolabını çok soğuk ayarlamayın <br> Buzdolabınızın sıcaklığı çok düşükse, bu sıcaklığı korumak için mutlaka daha fazla elektrik tüketir. Bunun dışında, belirli bir anda, genellikle cihazın verimliliğini etkileyen don oluşabilir.

    5. Buzdolabını çok soğuk ayarlamayın
    Buzdolabınızın sıcaklığı çok düşükse, bu sıcaklığı korumak için mutlaka daha fazla elektrik tüketir. Bunun dışında, belirli bir anda, genellikle cihazın verimliliğini etkileyen don oluşabilir.

  12. Alman Enerji Ajansı'na göre (Chip aracılığıyla), genellikle 7°C'lik bir sıcaklık önerilir. Ama insanların çoğu cihazlarını 0 ile 5°C arasında ayarlıyor. Bilmediğiniz şey, sadece iki derecelik bir soğumanın elektrik tüketimini yaklaşık yüzde 10 oranında artıracağıdır. Ayrıca, iç duvarlarda zaten bir buz tabakası oluşmuşsa, buzdolabının buzunu hemen çözmelisiniz.

    Alman Enerji Ajansı'na göre (Chip aracılığıyla), genellikle 7°C'lik bir sıcaklık önerilir. Ama insanların çoğu cihazlarını 0 ile 5°C arasında ayarlıyor. Bilmediğiniz şey, sadece iki derecelik bir soğumanın elektrik tüketimini yaklaşık yüzde 10 oranında artıracağıdır. Ayrıca, iç duvarlarda zaten bir buz tabakası oluşmuşsa, buzdolabının buzunu hemen çözmelisiniz.