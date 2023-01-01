Türkücü Alişan'dan Müjdeli Haber!

Sosyal medyada paylaşım yapan Alişan, eşi Buse Varol ile kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşinin barıştığına yönelik sinyali verdi. Ardından bir magazin programında konuşan ve sesi titreyen Alişan, "Seçmen kağıdı kalmıştı, çay demle geliyoruz dedim böylece çok şükür barıştılar. Bu duruma en çok sevinen Selçuk oldu" dedi.