Türkücü Alişan'dan Müjdeli Haber!
Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi duygulandırdı.
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Kardeşi Selçuk Tektaş?ın vefatının ardından zor günler geçiren ve büyük bir üzüntü yaşayan Alişan?ın sosyal medya hesabından paylaştığı kare dikkat çekti.
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Beş yıl önce gösterişli bir tören ile nikah masasına oturan ünlü çift Alişan ile Buse Varol, Burak ve Eliz adını verdikleri iki çocukları ile evliliklerini taçlandırmıştı.
Magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alan ikili, geçtiğimiz aylarda boşanma aşamasına gelmişlerdi.
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Kardeşi Selçuk Tektaş'ı, kaybeden Alişan, zor günler geçirmişti. Ailece sıkıntılı zamanlar yaşayan Alişan, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ve yeğenleri ile daha yakından ilgilenmeye başlamıştı
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Buse Varol, eşinin kendilerine vakit ayırmaması nedeniyle tepki göstermişti. Varol ile ünlü şarkıcı, evliliklerinde kriz yaşamışlardı. Arası açılan Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ile Buse Varol birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti. Küs eltiler arasında sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Sosyal medyada paylaşım yapan Alişan, eşi Buse Varol ile kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşinin barıştığına yönelik sinyali verdi. Ardından bir magazin programında konuşan ve sesi titreyen Alişan, "Seçmen kağıdı kalmıştı, çay demle geliyoruz dedim böylece çok şükür barıştılar. Bu duruma en çok sevinen Selçuk oldu" dedi.
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Sosyal medyadan birbirlerini takibe alan ikili, Alişan'ı ve sevenlerini de mutlu etti. Geçen günlerde evliliklerinde 5 yılı deviren Alişan ile Buse Varol, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yapmıştı.