2. Tur Öncesi Bahçeli'nin Erdoğan'a Hediyesindeki O Detay!

Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı. Dünyaya demokrasi dersi veren ve rekor katılımla sandığa giden vatandaşlar, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir zaferi ile tamamlandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mühür hediye etti. 2. tur öncesi hediyenin yanındaki notta seçimi kazanacağı öngörüsü dikkat çekti.