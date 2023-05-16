2. Tur Öncesi Bahçeli'nin Erdoğan'a Hediyesindeki O Detay!
MHP liderinin öngörüsü doğru çıktı
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Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı. Dünyaya demokrasi dersi veren ve rekor katılımla sandığa giden vatandaşlar, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir zaferi ile tamamlandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mühür hediye etti. 2. tur öncesi hediyenin yanındaki notta seçimi kazanacağı öngörüsü dikkat çekti.
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CUMHURBAŞKANI MÜHRÜ HEDİYESİ
MHP lideri Bahçeli 16 Mayıs'taki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üstünde "Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında yeni bir fetih yılında 13. Cumhurbaşkanımız olarak mührünüzü vuracağınız inancımla." yazılı bir plaket ve mühür hediye etti.
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Tarih olarak seçimlerin 2. tur öncesi "16 Mayıs 2023. Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı" ifadesi dikkat çekti
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