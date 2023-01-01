Şampiyon Olan Galatasaray'da Sezonun 'En'leri

Güncel piyasa değeri en düşük olan oyuncu: Baran Aksaka (100 bin Euro)

Güncel piyasa değeri en yüksek olan isim: Nicolo Zaniolo (28 milyon Euro)

En çok reyting toplayan futbolcu: Mauro Icardi (7.56)

En çok asist yapan futbolcular: Kerem Aktürkoğlu (10 asist)

En çok gol atan futbolcu: Mauro Icardi (21 Gol)

En çok pozisyon hazırlayan futbolcu: Kerem Aktürkoğlu (16)

En çok isabetli şut atan futbolcu: Mauro Icardi (Maç başına 1.7)

En çok pas arası yapan futbolcu: Sacha Boey (Maç başına 1.7)

En çok kilit pas atan futbolcu: Kerem Aktürkoğlu (Maç başına 2.1)

En çok gol beklentisi oluşturan futbolcu: Bafetimbi Gomis (1.07)

En çok ikili mücadele kazanan / top çalan futbolcu: Lucas Torreira (Maç başına 2.8)

En çok kırmızı kart gören oyuncu: Abdülkerim Bardakcı (2 Kez)

En çok sarı kart gören oyuncu: Sacha Boey (8 kez)

En çok süre alan oyuncu: Victor Nelsson (3 bin 55 dakika)

En çok maça çıkan oyuncu: Kerem Aktürkoğlu (33 kez)

En yaygın toplam gol sayısı: 3 (12 kez)

En sık gerçekleşen skor: 2-1 (9 kez)

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