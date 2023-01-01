Şampiyon Olan Galatasaray'da Sezonun 'En'leri

Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor ve eşi açığa alındı
Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor ve eşi açığa alındı
Hisarcıklıoğlu 7. kez başkan: TOBB yönetiminin yüzde 40'ı değişti
Hisarcıklıoğlu 7. kez başkan: TOBB yönetiminin yüzde 40'ı değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşüyor
Kabine toplantısı sona erdi
Kabine toplantısı sona erdi
Kurban Bayramı öncesi iki ilde hayvan pazarları kapatıldı
Kurban Bayramı öncesi iki ilde hayvan pazarları kapatıldı
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışlar ne zaman azalacak?
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışlar ne zaman azalacak?
GP'li 10 vekil yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti
GP'li 10 vekil yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti
YKS'ye girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği
YKS'ye girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
'Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur'
'Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur'
Benzin ve dizel otomobillerde fiyatlar uçacak
Benzin ve dizel otomobillerde fiyatlar uçacak
MHP seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu' için harekete geçti
MHP seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu' için harekete geçti
Kabine'de 3 isim kesinleşti
Kabine'de 3 isim kesinleşti
AK Parti'li Yazıcı'dan 'yeni anayasa' mesajı
AK Parti'li Yazıcı'dan 'yeni anayasa' mesajı
Emlak vergisi ödemelerinde son gün
Emlak vergisi ödemelerinde son gün
Bakan Nebati'den 'uçaktaki rötar görüntüsü' hakkında açıklama
Bakan Nebati'den 'uçaktaki rötar görüntüsü' hakkında açıklama
Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alması ihtimali güçlendi
Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alması ihtimali güçlendi
Krediler sıkıştı, özel bankalar fiyat veremiyor
Krediler sıkıştı, özel bankalar fiyat veremiyor
Paylaşılan 'kabine listeleri' gerçek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Paylaşılan 'kabine listeleri' gerçek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış
Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış
Asgari ücrette yüzde 30 formülü
Asgari ücrette yüzde 30 formülü
Meclis'te 10 saatlik yemin maratonu başlıyor
Meclis'te 10 saatlik yemin maratonu başlıyor
Meteoroloji bazı iller için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu - Haritalı
Meteoroloji bazı iller için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu - Haritalı
Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Aday din görevlilerine verilecek harçlık oranları belli oldu
Aday din görevlilerine verilecek harçlık oranları belli oldu
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu
AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu
İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı
İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı
'Kaybeden vatandaşımız yoktur, bütün vatandaşlarımız kazanmıştır'
'Kaybeden vatandaşımız yoktur, bütün vatandaşlarımız kazanmıştır'

Şampiyon Olan Galatasaray'da Sezonun 'En'leri

Şampiyon olan Galatasara'?da sezonun 'En'leri

  1. En sık gerçekleşen skor: 2-1 (9 kez)

    En sık gerçekleşen skor: 2-1 (9 kez)

  2. En yaygın toplam gol sayısı: 3 (12 kez)

    En yaygın toplam gol sayısı: 3 (12 kez)

  3. Forma giyen en genç isim: Hamza Akman (18 yaş - 1 maç)

    Forma giyen en genç isim: Hamza Akman (18 yaş - 1 maç)

  4. Forma giyen en yaşlı isim: Bafetimbi Gomis (37 yaş ? 22 maç)

    Forma giyen en yaşlı isim: Bafetimbi Gomis (37 yaş ? 22 maç)

  5. En çok maça çıkan oyuncu: Kerem Aktürkoğlu (33 kez)

    En çok maça çıkan oyuncu: Kerem Aktürkoğlu (33 kez)

  6. En çok süre alan oyuncu: Victor Nelsson (3 bin 55 dakika)

    En çok süre alan oyuncu: Victor Nelsson (3 bin 55 dakika)

  7. En çok sarı kart gören oyuncu: Sacha Boey (8 kez)

    En çok sarı kart gören oyuncu: Sacha Boey (8 kez)

  8. En çok kırmızı kart gören oyuncu: Abdülkerim Bardakcı (2 Kez)

    En çok kırmızı kart gören oyuncu: Abdülkerim Bardakcı (2 Kez)

  9. En çok ikili mücadele kazanan / top çalan futbolcu: Lucas Torreira (Maç başına 2.8)

    En çok ikili mücadele kazanan / top çalan futbolcu: Lucas Torreira (Maç başına 2.8)

  10. En çok gol beklentisi oluşturan futbolcu: Bafetimbi Gomis (1.07)

    En çok gol beklentisi oluşturan futbolcu: Bafetimbi Gomis (1.07)

  11. En çok kilit pas atan futbolcu: Kerem Aktürkoğlu (Maç başına 2.1)

    En çok kilit pas atan futbolcu: Kerem Aktürkoğlu (Maç başına 2.1)

  12. En çok pas arası yapan futbolcu: Sacha Boey (Maç başına 1.7)

    En çok pas arası yapan futbolcu: Sacha Boey (Maç başına 1.7)

  13. En çok isabetli şut atan futbolcu: Mauro Icardi (Maç başına 1.7)

    En çok isabetli şut atan futbolcu: Mauro Icardi (Maç başına 1.7)

  14. En çok pozisyon hazırlayan futbolcu: Kerem Aktürkoğlu (16)

    En çok pozisyon hazırlayan futbolcu: Kerem Aktürkoğlu (16)

  15. En çok gol atan futbolcu: Mauro Icardi (21 Gol)

    En çok gol atan futbolcu: Mauro Icardi (21 Gol)

  16. En çok asist yapan futbolcular: Kerem Aktürkoğlu (10 asist)

    En çok asist yapan futbolcular: Kerem Aktürkoğlu (10 asist)

  17. En çok reyting toplayan futbolcu: Mauro Icardi (7.56)

    En çok reyting toplayan futbolcu: Mauro Icardi (7.56)

  18. Güncel piyasa değeri en yüksek olan isim: Nicolo Zaniolo (28 milyon Euro)

    Güncel piyasa değeri en yüksek olan isim: Nicolo Zaniolo (28 milyon Euro)

  19. Güncel piyasa değeri en düşük olan oyuncu: Baran Aksaka (100 bin Euro)

    Güncel piyasa değeri en düşük olan oyuncu: Baran Aksaka (100 bin Euro)