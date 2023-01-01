Şampiyon Olan Galatasaray'da Sezonun 'En'leri
Şampiyon olan Galatasara'?da sezonun 'En'leri
-
En sık gerçekleşen skor: 2-1 (9 kez)
-
En yaygın toplam gol sayısı: 3 (12 kez)
-
Forma giyen en genç isim: Hamza Akman (18 yaş - 1 maç)
-
Forma giyen en yaşlı isim: Bafetimbi Gomis (37 yaş ? 22 maç)
-
En çok maça çıkan oyuncu: Kerem Aktürkoğlu (33 kez)
-
En çok süre alan oyuncu: Victor Nelsson (3 bin 55 dakika)
-
En çok sarı kart gören oyuncu: Sacha Boey (8 kez)
-
En çok kırmızı kart gören oyuncu: Abdülkerim Bardakcı (2 Kez)
-
En çok ikili mücadele kazanan / top çalan futbolcu: Lucas Torreira (Maç başına 2.8)
-
En çok gol beklentisi oluşturan futbolcu: Bafetimbi Gomis (1.07)
-
En çok kilit pas atan futbolcu: Kerem Aktürkoğlu (Maç başına 2.1)
-
En çok pas arası yapan futbolcu: Sacha Boey (Maç başına 1.7)
-
En çok isabetli şut atan futbolcu: Mauro Icardi (Maç başına 1.7)
-
En çok pozisyon hazırlayan futbolcu: Kerem Aktürkoğlu (16)
-
En çok gol atan futbolcu: Mauro Icardi (21 Gol)
-
En çok asist yapan futbolcular: Kerem Aktürkoğlu (10 asist)
-
En çok reyting toplayan futbolcu: Mauro Icardi (7.56)
-
Güncel piyasa değeri en yüksek olan isim: Nicolo Zaniolo (28 milyon Euro)
-
Güncel piyasa değeri en düşük olan oyuncu: Baran Aksaka (100 bin Euro)