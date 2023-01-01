Milletvekilleri Kayıt Yaptırıyor
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. Bugün de Meclis'e gelen milletvekilleri kayıtlarını yaptırdı.
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AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı.
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Meclise gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kayıt yaptırdı.
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CHP İstanbul Milletvekili Birol Aydın, kaydını yaptırdı.
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CHP Ankara Milletvekili Mesut Doğan (sol 2), kaydını yaptırdı.
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CHP İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, kaydını yaptırdı.
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CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, kaydını yaptırdı.
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CHP Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, kaydını yaptırdı.
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MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, kaydını yaptırdı.
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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, kaydını yaptırdı.
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CHP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, kaydını yaptırdı.
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Meclise gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, kayıt yaptırdı.
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Meclise gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat kayıt yaptırdı.
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Meclise gelen CHP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, kayıt yaptırdı.
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Meclise gelen AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, kayıt yaptırdı.
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Meclise gelen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, kayıt yaptırdı.
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Meclise gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kayıt yaptırdı.
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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kaydını yaptırdı.
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MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, kaydını yaptırdı.
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AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, kaydını yaptırdı.
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CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, kaydını yaptırdı.
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MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay kaydını yaptırdı.
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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kaydını yaptırdı.
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CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü kaydını yaptırdı.
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AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, kaydını yaptırdı.
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Meclise gelen CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, kayıt yaptırdı.
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CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, kaydını yaptırdı.
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Meclise gelen AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, kayıt yaptırdı.
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Meclise gelen AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, kayıt yaptırdı.
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Meclise gelen AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, kayıt yaptırdı.
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Meclise gelen MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kayıt yaptırdı.