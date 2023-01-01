Kız Kulesi'nde Ücretsiz Son Gün Yoğunluğu
Kız Kulesi'ne ücretsiz ziyaret yarın sona eriyor. Son günde ücretsiz ziyareti değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaş, kuleye ulaşımın sağlandığı Üsküdar'a akın etti. Bilet satış gişesi önünde metrelerce kuyruk oluştu.
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Kız Kulesi, yaklaşık 3 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrasında 11 Mayıs'ta ziyarete açıldı.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapıya ulaşım ve ziyaretlerin 1 Haziran'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.
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Ücretsiz ziyaretlerin son gününde, kuleye ulaşımın sağlandığı Üsküdar'da bulunan Kız Kulesi bilet satış gişesi önünde metrelerce kuyruk oluştu.
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Sahilde oluşan kuyruk, havadan da görüntülendi. Sıradakilerin, bekleme süreleri ise 2 saati buldu.
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