Kız Kulesi'nde Ücretsiz Son Gün Yoğunluğu

Sahilde oluşan kuyruk, havadan da görüntülendi. Sıradakilerin, bekleme süreleri ise 2 saati buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapıya ulaşım ve ziyaretlerin 1 Haziran'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

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