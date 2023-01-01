Hasarlı Bina, Yıkım Sırasında Sağlam Binanın Üzerine Devrildi
Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan bina, kontollü yıkım sırasında arkada bulunan sağlam binanın üzerine devrildi.
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarında ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımı devam ediyor.
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Merkez Onikişubat ilçesi Abdulhamidhan Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'ndeki 12 katlı binanın da yıkımı için ekipler çalışma başlattı.
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Yıkım çalışmaları sırasında bina, arka taraftaki 7 katlı binanın üzerine devrildi ve ortalığı toz bulutu kapladı.
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Yedi katlı binanın giriş kısmı kapanırken, dış duvarlarının bazıları da yıkıldı.
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Bu sırada bazı bina sakinleri ise fenalık geçirdi.
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O anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.