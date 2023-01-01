Hasarlı Bina, Yıkım Sırasında Sağlam Binanın Üzerine Devrildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarında ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımı devam ediyor.