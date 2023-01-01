Sağanak Yağış 9 İli Vurdu
Öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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ANKARA Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sağanağın ardından yolda çökmeler meydana geldi. Öğleden sonra etkili olan yağış, Yenimahalle'de hayatı olumsuz etkilerken, Şehit Cem Ersever Caddesi'ndeki yolda çökmeler meydana geldi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri geldi. Çökmenin meydana geldiği yolda trafik kontrollü sağlandı, belediye ekipleri de çalışmalara başladı. Ankara Valiliği, kent genelinde yarından itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın (perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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İzmir'in çiğli ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışta Anadolu Caddesi ile bağlı sokaklarda yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Zemin katlardaki konut ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. İzmir İtfaiyesi ve İZSU ekipleri, su baskınından etkilenen yerlere müdahale etti.
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İzmir'in çiğli ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışta Anadolu Caddesi ile bağlı sokaklarda yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Zemin katlardaki konut ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
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İzmir İtfaiyesi ve İZSU ekipleri, su baskınından etkilenen yerlere müdahale etti.
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DENİZLİ Denizli'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin bodrumlarını su bastı.
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Sağanak nedeniyle kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda su taşkınları oldu.
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Bu güzergahta ilerleyen belediye otobüslerinin geçişlerine bir süre izin verilmedi.
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Bazı caddelerde trafik akışı aksadı, uzun araç kuyrukları oluştu.
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Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birikintilerin oluştuğu noktalarda suyu tahliye etti.
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AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Boyalı Kavşağı alt geçidini su bastı.
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Emniyet, jandarma, AFAD ve belediye ekipleri, suda mahsur kalan iki araçta bulunanları tahliye etti.
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Buradan sadece ağır tonajlı ve yüksek araçların geçişine izin verilirken, Afyonkarahisar-Uşak ve Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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Ekipler, iş makineleriyle alt geçitteki suyu tahliye ediyor.
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BİLECİK Bilecik kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle Bahçelievler ile Hürriyet mahalleleri arasındaki alt geçidi su bastı. Baskın nedeniyle yol trafiğe kapandı. Burada mahsur kalan 3 araç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Belediye ekiplerince alt geçidin temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kentin bazı bölgelerinde yollarda su birikmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Su basan bazı işyerlerini vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizledi. Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmaları sürdürüyor.
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KÜTAHYA Kütahya'da ise sağanak ile birlikte dolu etkili oldu. İl merkezinde yaklaşık 2 saat süren dolu ve sağanak, bazı binaların bodrumlarında su baskınlarına yol açtı.
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Su birikintileri, şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalarına neden oldu.
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Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı.
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Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda, sel nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.
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Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Gediz ve Şaphane ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel, tarım alanlarında zarara neden oldu.
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Isparta'nın ise Aksu ilçesinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.
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Sağanak nedeniyle Aksu-Yenişarbademli kara yolu Karağı köyü mevkisinde taşkın meydana geldi. Kolluk kuvvetleri, taşkının yaşandığı bölgeden araçların kontrollü geçmesini sağladı. Taşkının bazı tarım arazilerine de ulaştığı görüldü.
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Sağanak yağış 9 ili vurdu - 24 ARDAHAN Ardahan'da etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte gün boyunca etkili olan sağanak, akşama saatlerinde dolu ile birlikte şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağışlar özellikle Ardahan-Artvin ve Göle ilçesi arasında etkisini sürdürüyor.
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Kayseri kent merkezinde akşama doğru sağanak etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı. Sağanak, aralıklarla devam ediyor.