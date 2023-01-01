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Kayahan'ın Kızıa Haciz Şoku! Buzdolabını Bile Kaybetti

Merhum sanatçı Kayahan?ın kızı Beste Açar (49), 2 Temmuz 2022 tarihinde dünyaevine girdiği Evren Bölek'in borçları nedeniyle evinde gerçekleştirilen haciz işleminin üzüntüsünü yaşıyor.

  1. Merhum sanatçı Kayahan?ın kızı Beste Açar (49), 2 Temmuz 2022 tarihinde dünyaevine girdiği Evren Bölek'in borçları nedeniyle evinde gerçekleştirilen haciz işleminin üzüntüsünü yaşıyor.

    Merhum sanatçı Kayahan?ın kızı Beste Açar (49), 2 Temmuz 2022 tarihinde dünyaevine girdiği Evren Bölek'in borçları nedeniyle evinde gerçekleştirilen haciz işleminin üzüntüsünü yaşıyor.

  2. Beste Açar, Evren Bölek ile Temmuz 2022'de nikâh masasına oturmuştu.

    Beste Açar, Evren Bölek ile Temmuz 2022'de nikâh masasına oturmuştu.

  3. Mutlu haberi takipçileriyle paylaşan Açar, yayınladığı kareye; "Sonsuza kadar 'evet' Her şeyin mümkün olduğunu bilmenin ötesinde yaşamak bir mucize? Olacak olan, gelecek olan zamanı geldiğinde sana doğru akıyor zaten. Kendi önünden çekilmen yeter. Bir buluşma için Evren sizinle beraber yüzlerce kişinin hayatında öyle şeyleri organize ediyor ki? Neden hala olmuyor? Bu neden başıma geldi? demeyin! Nerden biliyorsunuz hayatınızın altının üstünden daha muhteşem olmayacağını? Hiç bir buluşma tesadüf değildir" notunu düşmüştü.

    Mutlu haberi takipçileriyle paylaşan Açar, yayınladığı kareye; "Sonsuza kadar 'evet' Her şeyin mümkün olduğunu bilmenin ötesinde yaşamak bir mucize? Olacak olan, gelecek olan zamanı geldiğinde sana doğru akıyor zaten. Kendi önünden çekilmen yeter. Bir buluşma için Evren sizinle beraber yüzlerce kişinin hayatında öyle şeyleri organize ediyor ki? Neden hala olmuyor? Bu neden başıma geldi? demeyin! Nerden biliyorsunuz hayatınızın altının üstünden daha muhteşem olmayacağını? Hiç bir buluşma tesadüf değildir" notunu düşmüştü.

  4. Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar (49), 2 Temmuz 2022 tarihinde dünyaevine girdiği Evren Bölek'in borçları nedeniyle evinde gerçekleştirilen haciz işleminin üzüntüsünü yaşıyor.

    Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar (49), 2 Temmuz 2022 tarihinde dünyaevine girdiği Evren Bölek'in borçları nedeniyle evinde gerçekleştirilen haciz işleminin üzüntüsünü yaşıyor.

  5. Bölek'in kira borçları nedeniyle icra takibi başlatıldı.

    Bölek'in kira borçları nedeniyle icra takibi başlatıldı.

  6. Bölek'in ısrarla borcunu ödememesi üzerine önceki gün Açar'ın evinde haciz işlemi gerçekleştirildi.

    Bölek'in ısrarla borcunu ödememesi üzerine önceki gün Açar'ın evinde haciz işlemi gerçekleştirildi.

  7. KOŞU BANDI DA GİTTİ

    KOŞU BANDI DA GİTTİ

  8. Haciz mahallinde bulunan Evren Bölek, borcunu ödemeyeceğini dile getirip "Gerekli işlemleri yapabilirsiniz" dedi.

    Haciz mahallinde bulunan Evren Bölek, borcunu ödemeyeceğini dile getirip "Gerekli işlemleri yapabilirsiniz" dedi.

  9. Açar'ın evinde bulunan koşu bandı, televizyon, diz üstü bilgisayar ve buzdolabı haczedilerek alacaklı vekili tarafından muhafaza altına alındı.

    Açar'ın evinde bulunan koşu bandı, televizyon, diz üstü bilgisayar ve buzdolabı haczedilerek alacaklı vekili tarafından muhafaza altına alındı.