Tutankhamun'un Gerçek Yüzü 3 Bin 300 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Tutankhamun'un yüz hatları, mumyalanmış kafatasının dijital bir modeli kullanılarak Brezilya, Avustralya ve İtalya?dan uluslararası bir akademisyen ekibi tarafından hayata geçirildi. Bu yeniden canlandırma, üç bin yıldan daha uzun bir süre önce öldüğünde henüz ergenlik çağında olan bir kralın genç ve 'narin' yüzünü ortaya koyuyor.