Daha Mutlu Hayat İçin 7 İpucu

6- HER GÜN ANLAMLI BİR ŞEYLER YAPIN Her gün keyif aldığınız bir şey yapın. Sizin için en önemli olan şeylere çaba sarf etmek, enerjinizi içinizdeki en iyiyi ortaya çıkaracak şekilde kullanmanıza ve saklamanıza yardımcı olacaktır.