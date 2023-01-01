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Kabine toplantısı sona erdi

Daha Mutlu Hayat İçin 7 İpucu

Çoğu sabah halsiz ve yorgun mu uyanıyorsunuz? Gün boyu enerjinizi toplayamıyor musunuz? Bunlar size tanıdık geliyorsa enerjinizi yönetmeyi öğrenmelisiniz. İşte enerjinizi artırmak ve daha mutlu, daha sağlıklı, daha üretken bir hayat yaşamak için 7 ipucu...

  1. 1- BESLEYİCİ YİYECEKLER YİYİN Dengeli ve sağlıklı beslenme, gün boyu enerji sağlama açısından önemlidir. Bu sebeple tüm yiyecek gruplarından besinler tüketin.

    1- BESLEYİCİ YİYECEKLER YİYİN Dengeli ve sağlıklı beslenme, gün boyu enerji sağlama açısından önemlidir. Bu sebeple tüm yiyecek gruplarından besinler tüketin.

  2. 2- HER GECE 7-8 SAAT UYUYUN Uykuya öncelik vermek, kendinizi başarılı ve enerji dolu bir güne hazırlamak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Uyku yoksunluğu, ruh halinizi, motivasyonunuzu ve enerji seviyenizi olumsuz etkilemenin yanı sıra ciddi sağlık durumlarını devam ettirebilir. Bu sebeple geceleri 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Eğer uyku problemi yaşıyorsanız bunun nedenlerini bulup uykunuzu iyileştirin.

    2- HER GECE 7-8 SAAT UYUYUN Uykuya öncelik vermek, kendinizi başarılı ve enerji dolu bir güne hazırlamak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Uyku yoksunluğu, ruh halinizi, motivasyonunuzu ve enerji seviyenizi olumsuz etkilemenin yanı sıra ciddi sağlık durumlarını devam ettirebilir. Bu sebeple geceleri 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Eğer uyku problemi yaşıyorsanız bunun nedenlerini bulup uykunuzu iyileştirin.

  3. 3- İYİ İNSANLARLA ARKADAŞLIK EDİN Etrafınızda olmasından keyif aldığınız insanlarla geçirdiğiniz zamanı en üst düzeye çıkarın. Pozitiflik yayan ve benzer ilgi alanlarına sahip başkalarıyla bağlantı kurmak sizi heyecanlandıracak ve enerji verecektir. Bu konuda seçici olmak sizi mutlu edecektir.

    3- İYİ İNSANLARLA ARKADAŞLIK EDİN Etrafınızda olmasından keyif aldığınız insanlarla geçirdiğiniz zamanı en üst düzeye çıkarın. Pozitiflik yayan ve benzer ilgi alanlarına sahip başkalarıyla bağlantı kurmak sizi heyecanlandıracak ve enerji verecektir. Bu konuda seçici olmak sizi mutlu edecektir.

  4. 4- AŞIRI DOZDA HABERDEN KAÇININ Dünyada, yaşadığınız ülkede olup bitenleri öğrenmek tabii ki önemlidir. Ancak haberlerdeki acı dolu hikayeler modunuzu düşürebilir. Bu hikayelerden tamamen kaçınamazsınız, ancak mümkün olduğunda -özellikle zor zamanlarda- maruz kaldığınız süreyi en aza indirmeye çalışın.

    4- AŞIRI DOZDA HABERDEN KAÇININ Dünyada, yaşadığınız ülkede olup bitenleri öğrenmek tabii ki önemlidir. Ancak haberlerdeki acı dolu hikayeler modunuzu düşürebilir. Bu hikayelerden tamamen kaçınamazsınız, ancak mümkün olduğunda -özellikle zor zamanlarda- maruz kaldığınız süreyi en aza indirmeye çalışın.

  5. 5- DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN Egzersiz, stresi ve gerginliği azaltır, kasları güçlendirir ve dayanıklılığı artırır. Bu sebeple gün içinde hareket etmek sizi zinde tutacaktır. Her gün orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmanız enerjinizi yükseltecektir.

    5- DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN Egzersiz, stresi ve gerginliği azaltır, kasları güçlendirir ve dayanıklılığı artırır. Bu sebeple gün içinde hareket etmek sizi zinde tutacaktır. Her gün orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmanız enerjinizi yükseltecektir.

  6. 6- HER GÜN ANLAMLI BİR ŞEYLER YAPIN Her gün keyif aldığınız bir şey yapın. Sizin için en önemli olan şeylere çaba sarf etmek, enerjinizi içinizdeki en iyiyi ortaya çıkaracak şekilde kullanmanıza ve saklamanıza yardımcı olacaktır.

    6- HER GÜN ANLAMLI BİR ŞEYLER YAPIN Her gün keyif aldığınız bir şey yapın. Sizin için en önemli olan şeylere çaba sarf etmek, enerjinizi içinizdeki en iyiyi ortaya çıkaracak şekilde kullanmanıza ve saklamanıza yardımcı olacaktır.

  7. 7- BAŞKALARI İÇİN İYİ ŞEYLER DÜŞÜNÜN Merhametli,nazik ve kibar olmak enerjimizi pozitif tutmak açısından önemlidir. Bu nedenle gün içerisinde başta kendimize, ailemize, yakınlarımıza ve karşılaştığımız insanlara karşı davranışlarınıza dikkat etmek iyi hissetmenize yardımcı olacaktır.

    7- BAŞKALARI İÇİN İYİ ŞEYLER DÜŞÜNÜN Merhametli,nazik ve kibar olmak enerjimizi pozitif tutmak açısından önemlidir. Bu nedenle gün içerisinde başta kendimize, ailemize, yakınlarımıza ve karşılaştığımız insanlara karşı davranışlarınıza dikkat etmek iyi hissetmenize yardımcı olacaktır.