Eurovision'a Damga Vurmuştu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

1997 yılında Eurovision'da üçüncü olan ve Türkiye'nin o zamana kadar ki en büyük Eurovision başarısını elde etmesini sağlayan müzisyen Şebnem Paker yıllar sonra ortaya çıktı. Paker, ayrıca 25 yıl sonra müzik piyasasına geri dönüş hazırlığında olduğunu müjdesini duyurdu.