Surların arasında gizliydi! Dünyanın en eski karayolu ortaya çıktı

MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
Erdoğan'ın yemin törenine 20 ülkeden lider katılacak
Erdoğan'ın yemin törenine 20 ülkeden lider katılacak
Borç yapılandırmasına bayram düzenlemesi
Borç yapılandırmasına bayram düzenlemesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yaz Kur'an kurslarına dair açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yaz Kur'an kurslarına dair açıklama
Otomotivde satış rekoru mayısa taşındı
Otomotivde satış rekoru mayısa taşındı
Ücretsiz doğalgaz 'sıfır' girilecekti: Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?
Ücretsiz doğalgaz 'sıfır' girilecekti: Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?
28. Yasama Dönemi başladı
28. Yasama Dönemi başladı
'Millet İttifakı bitmiştir' açıklaması yapılmıştı...İYİ Parti'den yeni açıklama
'Millet İttifakı bitmiştir' açıklaması yapılmıştı...İYİ Parti'den yeni açıklama
Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti
Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
DEVA ile Gelecek partisi ortak grupta anlaştığı iddia edildi
DEVA ile Gelecek partisi ortak grupta anlaştığı iddia edildi
ÖSYM, pazar günü 6 bin 601 adayın katılımıyla 3 sınav yapacak
ÖSYM, pazar günü 6 bin 601 adayın katılımıyla 3 sınav yapacak
11 ilde SAS Holding operasyonu: 50 gözaltı!
11 ilde SAS Holding operasyonu: 50 gözaltı!
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor
8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor
8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor
Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin perde arkası
Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin perde arkası
Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Keneler en çok bu illerde tehlike saçıyor
Keneler en çok bu illerde tehlike saçıyor
TCDD: Erdoğan'ın görsellerini toplayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız
TCDD: Erdoğan'ın görsellerini toplayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız
İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 56
İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 56
Valilik ve Meteoroloji'den Başkente uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor
Valilik ve Meteoroloji'den Başkente uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den 12 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den 12 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam
Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam
Asgari ücret süreci nasıl işleyecek?
Asgari ücret süreci nasıl işleyecek?
Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak
Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı

Surların Arasında Gizliydi! Dünyanın En Eski Karayolu Ortaya Çıktı

Surların arasında gizliydi! Dünyanın en eski karayolu ortaya çıktı

  1. TUNCELİ?nin Hozat ilçesinde Gavurkale?ye kadar uzanan tarihi bir yol saptandı. Yolun, günümüzden yaklaşık 3 bin yıl önce yapıldığı ve dünyanın en eski kara yolu olduğu olabileceği belirtiliyor.

    TUNCELİ?nin Hozat ilçesinde Gavurkale?ye kadar uzanan tarihi bir yol saptandı. Yolun, günümüzden yaklaşık 3 bin yıl önce yapıldığı ve dünyanın en eski kara yolu olduğu olabileceği belirtiliyor.

  2. Tunceli?de son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalar, dünyanın en eski kara yolu olabilecek verileri gözler önüne seriyor. Hozat?ın kuzeydoğu istikametinden Hızan Dağı'nın yanı başındaki Gavurkale?ye uzanan tarihi yolun, Demir Çağı'nda yapıldığı düşünüyor.

    Tunceli?de son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalar, dünyanın en eski kara yolu olabilecek verileri gözler önüne seriyor. Hozat?ın kuzeydoğu istikametinden Hızan Dağı'nın yanı başındaki Gavurkale?ye uzanan tarihi yolun, Demir Çağı'nda yapıldığı düşünüyor.

  3. Boyutları yer yer 1 metreyi aşan yarı işlenmiş kaya bloklarının oluşturduğu yol zemininde, eğimli yerlerin düzgünleştirildiği ve dere yatakları gibi gerekli görülen yerlere yüksekliği 1 metreyi bulan harçsız taş örgülü köprülerle ulaşımın sağlandığı anlaşılıyor.

    Boyutları yer yer 1 metreyi aşan yarı işlenmiş kaya bloklarının oluşturduğu yol zemininde, eğimli yerlerin düzgünleştirildiği ve dere yatakları gibi gerekli görülen yerlere yüksekliği 1 metreyi bulan harçsız taş örgülü köprülerle ulaşımın sağlandığı anlaşılıyor.

  4. Yolun genişliği 3-3,5 metre olmakla beraber yük hayvanları ve atlı arabaların geçişine uygun bir yol olduğu açıkça görülebiliyor. Tarihi yolun bir Demir Çağ yerleşimi olan Gavurkale?ye uzanan 3 kilometre uzunluğundaki rotası net bir şekilde izlenebiliyor.

    Yolun genişliği 3-3,5 metre olmakla beraber yük hayvanları ve atlı arabaların geçişine uygun bir yol olduğu açıkça görülebiliyor. Tarihi yolun bir Demir Çağ yerleşimi olan Gavurkale?ye uzanan 3 kilometre uzunluğundaki rotası net bir şekilde izlenebiliyor.

  5. Yüksekliği 2 metre 80 santim olup uzunluğu 20 metreye kadar ulaşan ve oldukça iyi korunmuş olan sur duvarlarının varlığı, yeni keşfedilen Gavurkale?nin en önemli özelliği olduğu belirtiliyor. Kalede ana kayaya oturtulmuş sur duvarlarının alt kademe sur duvarları 130x60 santimetre gibi görece daha büyük yarı işlenmiş taş bloklarından oluşurken, üst kademe sur duvarları 100x25 santimetre ile 20x10 santimetre arasında değişen sal taşlarıyla inşa edildiği saptandı

    Yüksekliği 2 metre 80 santim olup uzunluğu 20 metreye kadar ulaşan ve oldukça iyi korunmuş olan sur duvarlarının varlığı, yeni keşfedilen Gavurkale?nin en önemli özelliği olduğu belirtiliyor. Kalede ana kayaya oturtulmuş sur duvarlarının alt kademe sur duvarları 130x60 santimetre gibi görece daha büyük yarı işlenmiş taş bloklarından oluşurken, üst kademe sur duvarları 100x25 santimetre ile 20x10 santimetre arasında değişen sal taşlarıyla inşa edildiği saptandı

  6. Sur taşları arasında herhangi bir harç bulunmayan kale surlarının Demir Çağında inşa edilmiş olabileceği düşünülüyor. Yol ve kalenin günümüzden yaklaşık üç bin yıl önce yapıldığı tahmin ediliyor.

    Sur taşları arasında herhangi bir harç bulunmayan kale surlarının Demir Çağında inşa edilmiş olabileceği düşünülüyor. Yol ve kalenin günümüzden yaklaşık üç bin yıl önce yapıldığı tahmin ediliyor.

  7. Yapılan arkeolojik çalışmalara ilişkin bilgi veren Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Erdoğan, ?Yaptığımız çalışmalar sonucunda Hozat?ın kuzeyindeki Çal mevkiinden Gavurkale?ye uzanan tarihi bir yol saptandı.

    Yapılan arkeolojik çalışmalara ilişkin bilgi veren Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Erdoğan, ?Yaptığımız çalışmalar sonucunda Hozat?ın kuzeyindeki Çal mevkiinden Gavurkale?ye uzanan tarihi bir yol saptandı.

  8. Gözlemlerimiz bu tarihi yolun, 3-3,5 metre genişliğinde olan yassılaştırılmış taş ve kaya bloklarıyla sıkılaştırılmış toprak zeminden oluştuğunu bize gösteriyor. Çalışmada aynı yol güzergahı üzerinde yüksekliği 1 metre kadar olan harçsız, işlenmiş taşlardan inşa edilmiş köprü ayakları da tanımlandı? dedi.

    Gözlemlerimiz bu tarihi yolun, 3-3,5 metre genişliğinde olan yassılaştırılmış taş ve kaya bloklarıyla sıkılaştırılmış toprak zeminden oluştuğunu bize gösteriyor. Çalışmada aynı yol güzergahı üzerinde yüksekliği 1 metre kadar olan harçsız, işlenmiş taşlardan inşa edilmiş köprü ayakları da tanımlandı? dedi.

  9. Gavurkalesi hakkında da bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan, ?Gavurkalesi ise barındırdığı kaya işçiliği ve sur yapım tekniği nedeniyle Demir Çağ'da yapıldığını ortaya koyuyor. Yolun ve kalenin bölgenin yerel güçlerince mi yapıldığı yoksa Orta Demir Çağı'nda egemen politik gücü olan Urartularca mı yapıldığı gelecekteki daha kapsamlı araştırmaları bekliyor? diye konuştu.

    Gavurkalesi hakkında da bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan, ?Gavurkalesi ise barındırdığı kaya işçiliği ve sur yapım tekniği nedeniyle Demir Çağ'da yapıldığını ortaya koyuyor. Yolun ve kalenin bölgenin yerel güçlerince mi yapıldığı yoksa Orta Demir Çağı'nda egemen politik gücü olan Urartularca mı yapıldığı gelecekteki daha kapsamlı araştırmaları bekliyor? diye konuştu.

  10. Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, 24 Nisan 2023 tarihli toplantısında Hozat ilçesi Karaca köyü sınırları içerisinde yer alan Gavurkale'nin 2863 sayılı Kanun'un 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 1. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine karar verdi. Müdürlük, ilgili kurumlardan bölgede koruma amaçlı imar planı hazırlanmasını da istedi.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, 24 Nisan 2023 tarihli toplantısında Hozat ilçesi Karaca köyü sınırları içerisinde yer alan Gavurkale'nin 2863 sayılı Kanun'un 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 1. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine karar verdi. Müdürlük, ilgili kurumlardan bölgede koruma amaçlı imar planı hazırlanmasını da istedi.