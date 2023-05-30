Hak Sahipliği Başvurusu Nedir, Nereden, Nasıl Yapılır?
e-Devlet Hak Sahipliği Başvurusu ekranı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ili derinden etkiledi. Evleri yıkılan veya oturulmayacak durumda olan kişiler için hak sahipliği başvuru dönemi başlatıldı.
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AFAD, hak sahipliği başvuru süreciyle ilgili duyuru paylaştı. Yapılan duyuruda; " 60 günlük hak sahipliği başvuru dönemi 30 Mayıs 2023 tarihi itibariyle baslamış olup, 30 temmuz 2023 tarihi itibariyle son bulacaktır. Siz değerli afetzedelerimizin E-devlet üzerinden başvurularını yapmaları önem arz etmektedir. 60 günlük yasal süre dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Aşağıdaki linkten e-devlet sistemine giriş yaparak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
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AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ NEDİR? Afetzede Hak Sahipliği, afetzedelerin yıkılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapılacak binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını bildirmektedir.
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BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR Afetzede hak sahipliği başvuruları için gerekli şartlar AFAD tarafından açıklandı. İşte o şartlar; Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar gören mülk sahipleri afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar, İştirak ve müşterek maliki oldukları konut veya iş yeri hasar görenler, Hak sahiplerine bina yaptırılmak üzere tespit edilip konutları istimlak edilen aileler.
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AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR? Afetzede hak sahipliği başvuruları, e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Aşağıda verdiğimiz linke tıkladıktan sonra açılan ekran sizi AFAD'ın sayfasına yönlendirecektir. AFAD'a kayıt yaptırdıktan sonra afetzede hak sahipliğinden faydalanabilirsiniz.