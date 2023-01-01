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Kaşığı Eriten Maddeye Elini Sokunca...

Sosyal medyada ağızları açık bırakan deney!

  1. Bardaktaki bulunan kimyasal maddeye daldırılan demir kaşığın erimesinin ardından deneyi yapan kişi elindeki eldiveni çıkarıp elini de o maddeye daldırdı.

    Bardaktaki bulunan kimyasal maddeye daldırılan demir kaşığın erimesinin ardından deneyi yapan kişi elindeki eldiveni çıkarıp elini de o maddeye daldırdı.

  2. Galyumun içine daldırılan demir kaşık ve insan elinin ne tepki vereceğine bakılan videoda, demir kaşık eriyince izleyenler, deneyi yapan kişi için endişe etti.

    Galyumun içine daldırılan demir kaşık ve insan elinin ne tepki vereceğine bakılan videoda, demir kaşık eriyince izleyenler, deneyi yapan kişi için endişe etti.

  3. Demir kaşığı adeta granül kahve gibi çözeltinin içinde eriten madde, yeterince enteresan değilmiş gibi deneyi yapan kişi, bir de elinde bulunan eldiveni çıkarıp maddenin içine daldırdı.O anları izleyenler, adamın eli için büyük bir endişeye kapıldı.

    Demir kaşığı adeta granül kahve gibi çözeltinin içinde eriten madde, yeterince enteresan değilmiş gibi deneyi yapan kişi, bir de elinde bulunan eldiveni çıkarıp maddenin içine daldırdı.O anları izleyenler, adamın eli için büyük bir endişeye kapıldı.

  4. Çünkü bardağa değen kaşık neredeyse eriyerek suya karıştı.

    Çünkü bardağa değen kaşık neredeyse eriyerek suya karıştı.

  5. Deneyin devamına yok olmaya başlayan demir kaşık biraz daha kimyasal madde ile buluştu.

    Deneyin devamına yok olmaya başlayan demir kaşık biraz daha kimyasal madde ile buluştu.

  6. Artık tümü yok olan kaşıktan eser kalmadı.

    Artık tümü yok olan kaşıktan eser kalmadı.

  7. Deneyin asıl korkutucu kısmında adam, elini kaşığı eriten maddeye daldırdı.İzleyenler merakla adamın elinin eridiği düşündü.

    Deneyin asıl korkutucu kısmında adam, elini kaşığı eriten maddeye daldırdı.İzleyenler merakla adamın elinin eridiği düşündü.

  8. Bir anda tüm elini maddeye daldıran adam, izleyenleri şoke etti.Herkes adamın da elinin demir kaşık gibi eriyeceğini düşündü.

    Bir anda tüm elini maddeye daldıran adam, izleyenleri şoke etti.Herkes adamın da elinin demir kaşık gibi eriyeceğini düşündü.

  9. Ancak korkulan olmadı...Sosyal medya kullanıcılarının bazıları izledikleri video karşısında şoke olurken bazıları da bilimsel açıklamalar yaptı.

    Ancak korkulan olmadı...Sosyal medya kullanıcılarının bazıları izledikleri video karşısında şoke olurken bazıları da bilimsel açıklamalar yaptı.