Bir Hikayeyi Geride Bıraktık
Tam 30 yıl sonra bir dergiye kapak olan Arzum Onan, röportajında Mehmet Aslantuğ ile boşanma süreci hakkında konuştu.
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Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı.
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BOŞANMA DAVASINA EL ELE GİTTİLER Duruşmaya el ele gelen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, gazetecilerin "Boşanma davanıza el ele geldiniz" ifadelerini kullanması üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" demişti.
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Ayrılığın ardından Marie Claire dergisine kapak olan Arzum Onan, boşanma hakkında sessizliğini bozdu.
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"BOŞANMANIN KELİMELERLE AÇIKLANABİLECEK BİR NEDENİ YOK" Ünlü isim, "Aslında mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı. Üstelik örnek çift olarak gösterilmenin sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz bir ağırlık bile oldu çoğu zaman. Boşanma sürecinin kelimelerle açıklanabilecek bir nedeni ve niçini yok" dedi.
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"BU DURUM SEVGİMİZİ ASLA DEĞİŞTİRMEYECEK" Onan, sözlerine, "Oğlumuz Can?ı ve birlikte geçen yaklaşık 30 yılımızı düşünerek kırmadan, incitmeden ve sevgiyi muhafaza ederek bir hikayeyi geride bırakmaya karar verdik. Bu durum, birbirimize verdiğimiz değeri ve sevgimizi asla değiştirmeyecek" diye devam etti.
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Arzum Onan, ?Yalnız kalmaktan korkuyor musunuz?? sorusuna da "Belirsizlik herkesi korkutur ama yalnız kalmakla ilgili bir korku yaşamıyorum. Kendimize nefes alacağımız alanlar yaratınca, sıkıntılar tamamen dışarıda kalmasa da nispeten tolere edilebilir hale geliyor. Bu anlamda sanat en iyi kurtarıcı. Hayatımda heykel olduğu için bir kez daha şükrediyorum" yanıtını verdi.
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Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile boşanma kararını 22 yaşındaki oğlu Can?ın metanet ve olgunlukla karşıladığını söyledi.