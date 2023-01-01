Bir Hikayeyi Geride Bıraktık

"BOŞANMANIN KELİMELERLE AÇIKLANABİLECEK BİR NEDENİ YOK" Ünlü isim, "Aslında mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı. Üstelik örnek çift olarak gösterilmenin sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz bir ağırlık bile oldu çoğu zaman. Boşanma sürecinin kelimelerle açıklanabilecek bir nedeni ve niçini yok" dedi.