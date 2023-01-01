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Serdar Ortaç'tan Üzen Haber!

Ünlü şarkı Serdar Ortaç, Mehmet Çevik'e verdiği "Bilsem Ki" şarkısına sıra dışı bir klip çekti. Serdar Ortaç'ın, yaşadığı üzüntüden dolayı çekimlerin tamamlanamadığı öğrenildi.

  1. Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, yeni single çalışması için Serdar Ortaç?la işbirliği yaptı. Çevik'e sevilen şarkılarından biri olan ?Bilsem Ki?yi veren Serdar Ortaç, klip için genç meslektaşıyla birlikte kamera karşısına geçti.

    Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, yeni single çalışması için Serdar Ortaç?la işbirliği yaptı. Çevik'e sevilen şarkılarından biri olan ?Bilsem Ki?yi veren Serdar Ortaç, klip için genç meslektaşıyla birlikte kamera karşısına geçti.

  2. ÇEKİMLERİ TAMAMLAYAMADI

    ÇEKİMLERİ TAMAMLAYAMADI

  3. Senaryo gereği klipte Mehmet Çevik ile tabut taşıyan Serdar Ortaç, yaşadığı üzüntüden dolayı çekimleri tamamlayamadı.

    Senaryo gereği klipte Mehmet Çevik ile tabut taşıyan Serdar Ortaç, yaşadığı üzüntüden dolayı çekimleri tamamlayamadı.

  4. Yönetmen Selim Akar, tabutlu sahnelerin bir çoğunu iptal etmek zorunda kaldı. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışan Ortaç?ı zorlayan bu sahneler tamamlanamadan klip bitirildi.

    Yönetmen Selim Akar, tabutlu sahnelerin bir çoğunu iptal etmek zorunda kaldı. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışan Ortaç?ı zorlayan bu sahneler tamamlanamadan klip bitirildi.

  5. Yönetmen Selim Akar, tabutlu sahnelerin bir çoğunu iptal etmek zorunda kaldı. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışan Ortaç?ı zorlayan bu sahneler tamamlanamadan klip bitirildi.

    Yönetmen Selim Akar, tabutlu sahnelerin bir çoğunu iptal etmek zorunda kaldı. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışan Ortaç?ı zorlayan bu sahneler tamamlanamadan klip bitirildi.

  6. 2 sene önce anlaştığı, 6 kere iptal ettiği klip çekimlerini iptal etmemesi çok tartışılan Ortaç?ın klip çekimlerinde üzüntüsünden dolayı yalnızca 2 saat kaldığı belirtildi.

    2 sene önce anlaştığı, 6 kere iptal ettiği klip çekimlerini iptal etmemesi çok tartışılan Ortaç?ın klip çekimlerinde üzüntüsünden dolayı yalnızca 2 saat kaldığı belirtildi.

  7. Ayrıca klibin 2 Haziran?dan itibaren tüm dijital platformlardaki yerini alacağı öğrenildi.

    Ayrıca klibin 2 Haziran?dan itibaren tüm dijital platformlardaki yerini alacağı öğrenildi.