Serdar Ortaç'tan Üzen Haber!

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, yeni single çalışması için Serdar Ortaç?la işbirliği yaptı. Çevik'e sevilen şarkılarından biri olan ?Bilsem Ki?yi veren Serdar Ortaç, klip için genç meslektaşıyla birlikte kamera karşısına geçti.