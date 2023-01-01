Serdar Ortaç'tan Üzen Haber!
Ünlü şarkı Serdar Ortaç, Mehmet Çevik'e verdiği "Bilsem Ki" şarkısına sıra dışı bir klip çekti. Serdar Ortaç'ın, yaşadığı üzüntüden dolayı çekimlerin tamamlanamadığı öğrenildi.
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Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, yeni single çalışması için Serdar Ortaç?la işbirliği yaptı. Çevik'e sevilen şarkılarından biri olan ?Bilsem Ki?yi veren Serdar Ortaç, klip için genç meslektaşıyla birlikte kamera karşısına geçti.
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ÇEKİMLERİ TAMAMLAYAMADI
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Senaryo gereği klipte Mehmet Çevik ile tabut taşıyan Serdar Ortaç, yaşadığı üzüntüden dolayı çekimleri tamamlayamadı.
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Yönetmen Selim Akar, tabutlu sahnelerin bir çoğunu iptal etmek zorunda kaldı. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışan Ortaç?ı zorlayan bu sahneler tamamlanamadan klip bitirildi.
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Yönetmen Selim Akar, tabutlu sahnelerin bir çoğunu iptal etmek zorunda kaldı. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışan Ortaç?ı zorlayan bu sahneler tamamlanamadan klip bitirildi.
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2 sene önce anlaştığı, 6 kere iptal ettiği klip çekimlerini iptal etmemesi çok tartışılan Ortaç?ın klip çekimlerinde üzüntüsünden dolayı yalnızca 2 saat kaldığı belirtildi.
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Ayrıca klibin 2 Haziran?dan itibaren tüm dijital platformlardaki yerini alacağı öğrenildi.