Icardi - Simge Düeti Geceye Damga Vurdu
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Mauro Icardi ile şarkıcı Simge Sağın'ın düeti damga vurdu.
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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takım için Nef Stadı'nda kutlama organizasyonu düzenlendi.
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Mauro Icardi ve ünlü şarkıcı Simge Sağın düeti damga vurdu.
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Günlerdir beklenen buluşma gerçekleşti. Yıldız futbolcu, attığı gollerden sonra statta çalınan ve adeta kendisiyle özdeşleşen Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" parçasını, şarkıcı ile seslendirdi.
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Sarı-kırmızılı taraftarlar da şarkıya eşlik ederken, statta güzel bir atmosfer oluştu.
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Simge Sağın, Icardi ve çocukları daha sonra sarılarak objektiflere poz verdi.
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Simge ve Mauro Icardi ilk buluşmayı ölümsüzleştirmiş oldu.
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Koyu bir Beşiktaşlı olduğunu söyleyen şarkıcı Simge Sağın, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamıştı. Sağın, "Aşkın Olayım hepimizin şarkısı. Icardi ve Galatasaray camiasına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamaları için çok nazik bir davet aldım. Davete icabet gerekiyor. Benim de onlara bir teşekkür borcum var." ifadelerini kullanmıştı.
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GOMİS, ALEYNA TİLKİ İLE PLATFORMA GELDİ Futbolculardan Bafetimbi Gomis, şarkıcı Aleyna Tilki ile platforma geldi.
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Aleyna Tilki, Nef Stadı'nda Gomis'in attığı gollerden sonra çalınan "O Sen Olsan Bari" parçasını seslendirdi.
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