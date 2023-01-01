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Selena'nın Selin'i Cansu Demirci Yıllar Sonra Görüldü

Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra görüldü

  1. Cansu Demirci, çocuk yıldızlar içerisinde son hali en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Selena'dan sonra birkaç projede daha rol alan daha sonra kayıplara karışan Cansu Demirci, seyirci aklında hep Selena'nın Selin'i olarak yer etti.

    Cansu Demirci, çocuk yıldızlar içerisinde son hali en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Selena'dan sonra birkaç projede daha rol alan daha sonra kayıplara karışan Cansu Demirci, seyirci aklında hep Selena'nın Selin'i olarak yer etti.

  2. Cansu Demirci 25 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Demirci'nin ilk rolü, Sihirli Annem dizisindeki okul arkadaşı rolü olmuştu.

    Cansu Demirci 25 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Demirci'nin ilk rolü, Sihirli Annem dizisindeki okul arkadaşı rolü olmuştu.

  3. Burada kamera karşısına geçtiği Gizem Güven ile Selena dizisinde kız kardeşi oynayan Cansu Demirci, Selena dizisindeki Selin rolü ile hafızalara kazındı.

    Burada kamera karşısına geçtiği Gizem Güven ile Selena dizisinde kız kardeşi oynayan Cansu Demirci, Selena dizisindeki Selin rolü ile hafızalara kazındı.

  4. Bu yıllarda St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nda okuyan Demirci, lise bittikten sonra üniversite eğitimine başladı.

    Bu yıllarda St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nda okuyan Demirci, lise bittikten sonra üniversite eğitimine başladı.

  5. Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazanan ve buradan mezun olan Demirci, yüksek lisans eğitimi için yurt dışını tercih etti.

    Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazanan ve buradan mezun olan Demirci, yüksek lisans eğitimi için yurt dışını tercih etti.

  6. Almanya'da bulunan Jacobs Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan Demirci, sosyal medya kullanmadığı için uzun yıllar hiçbir yerde görülmedi ve son hali hiç bilinemedi.

    Almanya'da bulunan Jacobs Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan Demirci, sosyal medya kullanmadığı için uzun yıllar hiçbir yerde görülmedi ve son hali hiç bilinemedi.

  7. <b>CANSU DEMİRCİ'NİN PROJELERİ</b></p><p><br></p><p>- Sihirli Annem / Sınıf arkadaşı</p><p>- Sihirli Lamba / Tuğba</p><p>- Selena / Selin Aykar</p><p>- Adanalı / Zeynep</p><p>- Bir Zamanlar Anadolu'da / Cemile</p><p>- Gurbette Aşk / Maria</p><p>- Tercih Formu / Çiçek</p>

    CANSU DEMİRCİ'NİN PROJELERİ


    - Sihirli Annem / Sınıf arkadaşı

    - Sihirli Lamba / Tuğba

    - Selena / Selin Aykar

    - Adanalı / Zeynep

    - Bir Zamanlar Anadolu'da / Cemile

    - Gurbette Aşk / Maria

    - Tercih Formu / Çiçek

  8. Tek sinema filmi Nuri Bilge Ceylan filmi Bir Zamanlar Anadolu'da olan Demirci'nin son rol aldığı proje, 2014 yapımı olan Tercih Formu adlı kısa film oldu.

    Tek sinema filmi Nuri Bilge Ceylan filmi Bir Zamanlar Anadolu'da olan Demirci'nin son rol aldığı proje, 2014 yapımı olan Tercih Formu adlı kısa film oldu.

  9. İŞTE CANSU DEMİRCİ'NİN ŞİMDİKİ HALİ

    İŞTE CANSU DEMİRCİ'NİN ŞİMDİKİ HALİ