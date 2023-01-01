Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra görüldü

Cansu Demirci, çocuk yıldızlar içerisinde son hali en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Selena'dan sonra birkaç projede daha rol alan daha sonra kayıplara karışan Cansu Demirci, seyirci aklında hep Selena'nın Selin'i olarak yer etti.