Sinan Özen Kızı Neva İçin Dua İstedi
Şarkıcı Sinan Özen 7 defa ameliyat olan kızı ile ilgili 'Çocuğumun mezar yerini hazırlamıştım' diyerek yürekleri dağladı.
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Şarkıcı Sinan Özen 2016 yılında Burcu Kartal ile dünayevine girmiş 2020'de ikizleri Neva ve Sanberk'i kucağına almıştı. Sağlık problemleri nedeniyle birçok kez ameliyat masasına yatan Neva'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Özen, 7 defa ameliyat olan kızı ile ilgili 'Çocuğumun mezar yerini hazırlamıştım' diyerek yürekleri dağladı.
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Burcu kartal ile evliliğinden Neva ve Sanberk adında ikizlere sahip olan şarkıcı Sinan Özen, duygulandıran açıklamalarda bulundu. 2020 yılında baba olan 58 yaşındaki şarkıcının minik kızı Neva, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyor. 2.sayfa programına konuk olan Özen, canlı yayında, 3 yaşındaki Neva'nın son durumuyla ilgili bilgi verirken adeta duygu dolu anlar yaşattı.
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Ünlü şarkıcı "Öyle bir dönem yaşadık ki, artık ben çocuğumun mezar yerini bile hazırlamıştım.
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Eşim bile bunu bilmiyor, şu an öğrendi belki. 'Alıp eve götürün, belki son dakikaları... Bir görülsün' durumu söz konusu olduğunda 'Hayır' dedim.
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'Hocam burada kalacak!' Düşünün, arıyorum. 'Bana bir mezar yeri lazım' diyorum. Söylerken bile dişlerimi sıkıyorum. 'Çocuk için mezarlık yeri' diyorum.' Adresi veriyorum. Her şeyim ayarlanıyor.
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'Sinan Bey hazır' diyorlar bana. Onu bir kenarda tutuyorum. 'Benden haber bekleyin' diyorum. "
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OLAYIN GEÇMİŞİ! Şarkıcı Sinan Özen ve 2016 yılında evlendiği Burcu Kartal'ın ikiz bebekleri 2020 Şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.
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Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.
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Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili her gelişmeyi takipçileriyle de paylaştı:
Uzun bir tedavi sürecinin ardından güzel haber geldi. Sinan Özen, Instagram hesabından sevenlerine teşekkür etti:
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"Kızım zor olan dönemi atlattı. Şimdi önümüzde bir sıkıntılı dönem var. Cuma günü beyin tomografisi çekilecek. Onunla ilgili son dönemlerde yeni çıkan serebral palsi dediğimiz bir hastalığımız var. Bu ikinci evreyi, yeni tanıyı gördük. Kızım bana Allah'ın bir ödülü. Onun bana bakan, gülen gözüne dünyaları veririm. 40 yıl müziğim bir yana o bir yana. Dualarınızı bekliyorum."