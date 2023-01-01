Sinan Özen Kızı Neva İçin Dua İstedi

Dolar 22 lirayı geçti, avro 24'ü gördü
Dolar 22 lirayı geçti, avro 24'ü gördü
Halde 'korsan' var! Fiyatları böyle manipüle ediyorlar
Halde 'korsan' var! Fiyatları böyle manipüle ediyorlar
Kabine sonrası maaş zammı mesaisi
Kabine sonrası maaş zammı mesaisi
Sandık sonucu Yunan'a geri adım attırdı: Yunanistan bu defa FETÖ'yü itti
Sandık sonucu Yunan'a geri adım attırdı: Yunanistan bu defa FETÖ'yü itti
Kabineden sonra sıra bürokraside
Kabineden sonra sıra bürokraside
Emekli maaşı ve ikramiyesi ne zaman yatacak? Erdoğan'dan açıklama
Emekli maaşı ve ikramiyesi ne zaman yatacak? Erdoğan'dan açıklama
CHP'de kurultay takvimi belli oldu
CHP'de kurultay takvimi belli oldu
Fahiş kira artışına hapis cezası geliyor
Fahiş kira artışına hapis cezası geliyor
Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlıyor
Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlıyor
Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman yapılacak? İşte aday gösterilen vekiller
Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman yapılacak? İşte aday gösterilen vekiller
MİT Başkanlığında devir teslim: İbrahim Kalın görevi devraldı
MİT Başkanlığında devir teslim: İbrahim Kalın görevi devraldı
Azmettiler başardılar: Depremzede öğrenciler LGS'den tam puan bekliyor
Azmettiler başardılar: Depremzede öğrenciler LGS'den tam puan bekliyor
Sınıfta öğrencisini darp eden öğretmen: Kendi elime vurdum
Sınıfta öğrencisini darp eden öğretmen: Kendi elime vurdum
Mehmet Şimşek'ten ilk hamle: Bazı isimlerle yollarını ayıracak!
Mehmet Şimşek'ten ilk hamle: Bazı isimlerle yollarını ayıracak!
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav yerleri ve tarihi açıklandı
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav yerleri ve tarihi açıklandı
Belediyede 'rüşvet' operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı
Belediyede 'rüşvet' operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı
Dolar/TL, 21,52 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 21,52 seviyesinden işlem görüyor
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı
YKS'de 3,5 milyondan fazla aday ter dökecek
YKS'de 3,5 milyondan fazla aday ter dökecek
Apple ürünlerine zam geldi
Apple ürünlerine zam geldi
Emekli ve memura zam ne kadar olacak?
Emekli ve memura zam ne kadar olacak?
Gram altından yeni rekor geldi
Gram altından yeni rekor geldi
DEVA ile Gelecek Partisi birleşiyor!
DEVA ile Gelecek Partisi birleşiyor!
Başkent'te 2 FETÖ soruşturmasında toplam 30 kişiye gözaltı
Başkent'te 2 FETÖ soruşturmasında toplam 30 kişiye gözaltı
Motorine büyük zam geliyor
Motorine büyük zam geliyor
Değişim sırası bürokraside: Yeni kabineye yeni isimler
Değişim sırası bürokraside: Yeni kabineye yeni isimler
Yenişafak: Seçimden bir gün önce darbe ihbarı yapıldı
Yenişafak: Seçimden bir gün önce darbe ihbarı yapıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Akif Çağatay Kılıç atandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Akif Çağatay Kılıç atandı
3'ü muvazzaf asker, 1'i halen görevde polis toplam 23 FETÖ gözaltısı
3'ü muvazzaf asker, 1'i halen görevde polis toplam 23 FETÖ gözaltısı
Emekli ve çalışanların gözü Temmuz ayında
Emekli ve çalışanların gözü Temmuz ayında

Sinan Özen Kızı Neva İçin Dua İstedi

Şarkıcı Sinan Özen 7 defa ameliyat olan kızı ile ilgili 'Çocuğumun mezar yerini hazırlamıştım' diyerek yürekleri dağladı.

  1. Şarkıcı Sinan Özen 2016 yılında Burcu Kartal ile dünayevine girmiş 2020'de ikizleri Neva ve Sanberk'i kucağına almıştı. Sağlık problemleri nedeniyle birçok kez ameliyat masasına yatan Neva'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Özen, 7 defa ameliyat olan kızı ile ilgili 'Çocuğumun mezar yerini hazırlamıştım' diyerek yürekleri dağladı.

    Şarkıcı Sinan Özen 2016 yılında Burcu Kartal ile dünayevine girmiş 2020'de ikizleri Neva ve Sanberk'i kucağına almıştı. Sağlık problemleri nedeniyle birçok kez ameliyat masasına yatan Neva'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Özen, 7 defa ameliyat olan kızı ile ilgili 'Çocuğumun mezar yerini hazırlamıştım' diyerek yürekleri dağladı.

  2. Burcu kartal ile evliliğinden Neva ve Sanberk adında ikizlere sahip olan şarkıcı Sinan Özen, duygulandıran açıklamalarda bulundu. 2020 yılında baba olan 58 yaşındaki şarkıcının minik kızı Neva, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyor. 2.sayfa programına konuk olan Özen, canlı yayında, 3 yaşındaki Neva'nın son durumuyla ilgili bilgi verirken adeta duygu dolu anlar yaşattı.

    Burcu kartal ile evliliğinden Neva ve Sanberk adında ikizlere sahip olan şarkıcı Sinan Özen, duygulandıran açıklamalarda bulundu. 2020 yılında baba olan 58 yaşındaki şarkıcının minik kızı Neva, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyor. 2.sayfa programına konuk olan Özen, canlı yayında, 3 yaşındaki Neva'nın son durumuyla ilgili bilgi verirken adeta duygu dolu anlar yaşattı.

  3. Ünlü şarkıcı "Öyle bir dönem yaşadık ki, artık ben çocuğumun mezar yerini bile hazırlamıştım.

    Ünlü şarkıcı "Öyle bir dönem yaşadık ki, artık ben çocuğumun mezar yerini bile hazırlamıştım.

  4. Eşim bile bunu bilmiyor, şu an öğrendi belki. 'Alıp eve götürün, belki son dakikaları... Bir görülsün' durumu söz konusu olduğunda 'Hayır' dedim.

    Eşim bile bunu bilmiyor, şu an öğrendi belki. 'Alıp eve götürün, belki son dakikaları... Bir görülsün' durumu söz konusu olduğunda 'Hayır' dedim.

  5. 'Hocam burada kalacak!' Düşünün, arıyorum. 'Bana bir mezar yeri lazım' diyorum. Söylerken bile dişlerimi sıkıyorum. 'Çocuk için mezarlık yeri' diyorum.' Adresi veriyorum. Her şeyim ayarlanıyor.

    'Hocam burada kalacak!' Düşünün, arıyorum. 'Bana bir mezar yeri lazım' diyorum. Söylerken bile dişlerimi sıkıyorum. 'Çocuk için mezarlık yeri' diyorum.' Adresi veriyorum. Her şeyim ayarlanıyor.

  6. 'Sinan Bey hazır' diyorlar bana. Onu bir kenarda tutuyorum. 'Benden haber bekleyin' diyorum. "

    'Sinan Bey hazır' diyorlar bana. Onu bir kenarda tutuyorum. 'Benden haber bekleyin' diyorum. "

  7. OLAYIN GEÇMİŞİ! Şarkıcı Sinan Özen ve 2016 yılında evlendiği Burcu Kartal'ın ikiz bebekleri 2020 Şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

    OLAYIN GEÇMİŞİ! Şarkıcı Sinan Özen ve 2016 yılında evlendiği Burcu Kartal'ın ikiz bebekleri 2020 Şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

  8. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

    Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

  9. Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili her gelişmeyi takipçileriyle de paylaştı: <br> Uzun bir tedavi sürecinin ardından güzel haber geldi. Sinan Özen, Instagram hesabından sevenlerine teşekkür etti:

    Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili her gelişmeyi takipçileriyle de paylaştı:
    Uzun bir tedavi sürecinin ardından güzel haber geldi. Sinan Özen, Instagram hesabından sevenlerine teşekkür etti:

  10. "Kızım zor olan dönemi atlattı. Şimdi önümüzde bir sıkıntılı dönem var. Cuma günü beyin tomografisi çekilecek. Onunla ilgili son dönemlerde yeni çıkan serebral palsi dediğimiz bir hastalığımız var. Bu ikinci evreyi, yeni tanıyı gördük. Kızım bana Allah'ın bir ödülü. Onun bana bakan, gülen gözüne dünyaları veririm. 40 yıl müziğim bir yana o bir yana. Dualarınızı bekliyorum."

    "Kızım zor olan dönemi atlattı. Şimdi önümüzde bir sıkıntılı dönem var. Cuma günü beyin tomografisi çekilecek. Onunla ilgili son dönemlerde yeni çıkan serebral palsi dediğimiz bir hastalığımız var. Bu ikinci evreyi, yeni tanıyı gördük. Kızım bana Allah'ın bir ödülü. Onun bana bakan, gülen gözüne dünyaları veririm. 40 yıl müziğim bir yana o bir yana. Dualarınızı bekliyorum."