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Karadeniz'i Sel Vurdu: 2 Can Kaybı

Karadeniz'de şiddetli yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. Amasya ve Samsun'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu ve Sinop'ta çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yolların çökmesi nedeniyle 4 kentin bazı bölgelerine ulaşım kesildi.

  1. Karadeniz'de şiddetli yağış etkili oluyor. Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi.

    Karadeniz'de şiddetli yağış etkili oluyor. Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi.

  2. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selle ilgili çalışmaları takip etmek üzere gittiği Samsun'da açıklamalarda bulundu. Sel riskinin devam ettiğini söyleyen Yerlikaya, vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Yerlikaya, "Bu gece Samsun'da dikkat, bu uyarı yarın Ordu'ya doğru gidecek." ifadelerini kullandı.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selle ilgili çalışmaları takip etmek üzere gittiği Samsun'da açıklamalarda bulundu. Sel riskinin devam ettiğini söyleyen Yerlikaya, vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Yerlikaya, "Bu gece Samsun'da dikkat, bu uyarı yarın Ordu'ya doğru gidecek." ifadelerini kullandı.

  3. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 11 köyde, ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

    Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 11 köyde, ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

  4. İlçede devam eden sağanak nedeniyle Dumanlı, Pusacık, Çal, Sarayözü, Kiziroğlu, Köseler, Korkut, Koltuk, Bademli, Kağnıcı ve Kızık köylerinde sel baskını ve heyelan meydana geldi. Bazı ev ve ahırları su bastı, tarım arazilerinde zarar oluştu.

    İlçede devam eden sağanak nedeniyle Dumanlı, Pusacık, Çal, Sarayözü, Kiziroğlu, Köseler, Korkut, Koltuk, Bademli, Kağnıcı ve Kızık köylerinde sel baskını ve heyelan meydana geldi. Bazı ev ve ahırları su bastı, tarım arazilerinde zarar oluştu.

  5. Kızılkışlacık köyünde sele kapılan otomobilde kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.Kayıp kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

    Kızılkışlacık köyünde sele kapılan otomobilde kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.Kayıp kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

  6. KASTAMONU Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağış yollarda çökmelere neden oldu.

    KASTAMONU Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağış yollarda çökmelere neden oldu.

  7. Yağış nedeniyle Paşalı-Karakaya grup yolunun Sırakonak köyü yakınlarındaki Fula Çayı mevkisinde yol çöktü.

    Yağış nedeniyle Paşalı-Karakaya grup yolunun Sırakonak köyü yakınlarındaki Fula Çayı mevkisinde yol çöktü.

  8. Sırakonak, Yunuslar, Karacakaya, Hacıreis ve Hacıreis Sökü, köylerini ilçeye bağlayan yol ulaşıma kapandı.

    Sırakonak, Yunuslar, Karacakaya, Hacıreis ve Hacıreis Sökü, köylerini ilçeye bağlayan yol ulaşıma kapandı.

  9. İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde sel nedeniyle su baskınları oluştu. İlçede gece saatlerinden itibaren şiddetli sağanak etkili oldu.

    İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde sel nedeniyle su baskınları oluştu. İlçede gece saatlerinden itibaren şiddetli sağanak etkili oldu.

  10. Evrenye köyünde, Evrenye Çayı'nın bazı bölümlerinde istinat duvarının çökmesi sonucu su baskınları yaşandı.

    Evrenye köyünde, Evrenye Çayı'nın bazı bölümlerinde istinat duvarının çökmesi sonucu su baskınları yaşandı.

  11. İl genelinde 38 köy yolunu kapalı olduğu, 30 köye de elektrik verilemediği bildirildi.

    İl genelinde 38 köy yolunu kapalı olduğu, 30 köye de elektrik verilemediği bildirildi.

  13. SAMSUN Samsun'un Atakum ilçesinde toprak kayması yaşanan 4 kırsal mahallenin yolu trafiğe kapatıldı. Elmaçukuru Mahallesi'nde oluşan heyelan nedeniyle, ilçeden Elmaçukuru, Aslandamı, Taflan ve Özören mahallerine giden kara yolunda çökme meydana geldi.

    SAMSUN Samsun'un Atakum ilçesinde toprak kayması yaşanan 4 kırsal mahallenin yolu trafiğe kapatıldı. Elmaçukuru Mahallesi'nde oluşan heyelan nedeniyle, ilçeden Elmaçukuru, Aslandamı, Taflan ve Özören mahallerine giden kara yolunda çökme meydana geldi.

  14. Toprak kaymasının ardından yol trafiğe kapatıldı. Ulaşımın, Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlediği alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.

    Toprak kaymasının ardından yol trafiğe kapatıldı. Ulaşımın, Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlediği alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.

  15. Öte yandan, Tersakan Çayı'nın taşması nedeniyle eski Havza Merzifon kara yolu viyadük mevkisi jandarma ekiplerince trafiğe kapatıldı.

    Öte yandan, Tersakan Çayı'nın taşması nedeniyle eski Havza Merzifon kara yolu viyadük mevkisi jandarma ekiplerince trafiğe kapatıldı.

  16. Bafra ilçesinde ise kuvvetli yağış sonrasında Ozan, Dereler ve Yeraltı mahalleleri sınırları içinde bulunan Kocahüseyin Deresi taştı. Ozan Mahallesi girişinde köy grup yolunu bağlayan köprü taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede şiddetli yağış devam ederken dere yakınında bulunan bazı evleri de su bastı. Havza ilçesinde de şiddetli yağışların ardından Tersakan Çayı'nın taşması sonucu bazı tarım alanları sular altında kaldı.

    Bafra ilçesinde ise kuvvetli yağış sonrasında Ozan, Dereler ve Yeraltı mahalleleri sınırları içinde bulunan Kocahüseyin Deresi taştı. Ozan Mahallesi girişinde köy grup yolunu bağlayan köprü taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede şiddetli yağış devam ederken dere yakınında bulunan bazı evleri de su bastı. Havza ilçesinde de şiddetli yağışların ardından Tersakan Çayı'nın taşması sonucu bazı tarım alanları sular altında kaldı.

  17. Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde sele kapılan bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

    Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde sele kapılan bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

  18. SİNOP Sinop'ta da kuvvetli yağış sonrasında Ozan, Dereler ve Yeraltı mahalleleri sınırları içinde bulunan Kocahüseyin Deresi taştı.

    SİNOP Sinop'ta da kuvvetli yağış sonrasında Ozan, Dereler ve Yeraltı mahalleleri sınırları içinde bulunan Kocahüseyin Deresi taştı.

  19. Ozan Mahallesi girişinde köy grup yolunu bağlayan köprü taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede şiddetli yağış devam ederken dere yakınında bulunan bazı evleri de su bastı.

    Ozan Mahallesi girişinde köy grup yolunu bağlayan köprü taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede şiddetli yağış devam ederken dere yakınında bulunan bazı evleri de su bastı.

  20. Havza ilçesinde de şiddetli yağışların ardından Tersakan Çayı'nın taşması sonucu bazı tarım alanları sular altında kaldı.

    Havza ilçesinde de şiddetli yağışların ardından Tersakan Çayı'nın taşması sonucu bazı tarım alanları sular altında kaldı.

  21. Sinop Valiliği, kentte son 24 saat içinde metrekareye 150 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

    Sinop Valiliği, kentte son 24 saat içinde metrekareye 150 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

  22. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel dolayısıyla ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü bildirdi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel dolayısıyla ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü bildirdi.