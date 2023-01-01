Gençleştiren İlik Suyunun Cilde Faydaları Neler?
Yüzyıllardır şifanın ve gençliğin sırrı ilik suyunun tüketilmesinde. Atalarımız farkında olmadan kemik suyunun şifasını keşfetmiş. Yeni nesil ise kemik suyunun cilde faydalarını araştırıyor.
-
Yüzyıllardır şifanın ve gençliğin sırrı ilik suyunun tüketilmesinde. Atalarımız farkında olmadan kemik suyunun şifasını keşfetmiş. Yeni nesil ise kemik suyunun cilde faydalarını araştırıyor.
-
Ünlü mankenlerin ve sanatçıların bile güzelliğinin sırrının ilik suyunda olduğunu söylüyor. Peki Gençleştiren ilik suyunun cilde faydaları neler?
-
Pahalı kozmetik ürünlerden kullanmak yerine haftada birkaç kez tüketeceğiniz kemik suyu cildinizin hızlıca yenilenmesini sağlıyor.
-
Kadınların gençlik ve güzellik sırrı ilikli kemik suyu içerdiği yüksek kolajen, mineral ve vitaminler sebebiyle kozmetik sektöründe bir ham madde olarak kullanılmaktadır.
-
Güzellik sektöründe oldukça sık kullanılan ve birçok kremin içeriğinde ya da serum şeklinde gördüğümüz hyaluronik asit kaynağıdır. Hyaluronik asit, doğal bir nemlendiricidir.
-
İlikli kemik suyu hem sade olarak hem de çeşitli sebzelerle pişirilerek tüketilebilir. Uzun süre pişirilen ilikli kemik suyuna eklenen sebzelerin içerdiği vitaminler ve mineraller suya geçer.
-
Böylelikle içeriği çok daha zenginleşen ilikli kemik suyu, cilt ve vücut sağlığında çok daha etkili olmaktadır.
-
Özellikle haftada 2 gün kemik suyu içilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.
-
Ancak kemiği çok uzun süre kaynatmamaya dikkat edin. Uzun süre kaynatılması, kemiğin içeriğindeki bazı zararlı moleküllerin açığa çıkmasına neden olabiliyor.
-
Bu sebeple kemik suyunu maksimum 3-4 saat kaynatmak yeterli olacaktır.