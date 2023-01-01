Zerrin Özer'in Cem Yılmaz Tepkisi! "Saygılı Olacaksınız"

Kendi röportajının yarıda kesildiğini iddia eden Özer, "Ben bir şey söylemek istiyorum, hepinize... Siz geliyorsunuz diye röportaj yapıyordu benimle, bırakıp gittiler. Saygılı olacaksınız, akıllı olacaksınız!" diye bağırdı. Basın mensuplarının bir yanlışlık olduğunu ifade etmesi Özer'in sinirlerini yatıştırmaya yetmedi.