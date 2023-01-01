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Zerrin Özer'in Cem Yılmaz Tepkisi! "Saygılı Olacaksınız"

Dün akşam düzenlenen bir ödül törenine katılan Zerrin Özer, kendisiyle ayaküstü sohbet eden basın mensuplarına ateş püskürdü.

  1. Dün akşam düzenlenen bir ödül törenine katılan Zerrin Özer, kendisiyle ayaküstü sohbet eden basın mensuplarına ateş püskürdü. Cem Yılmaz'ın geldiğini öğrenen muhabirlerin Özer ile yaptıkları röportajı yarıda kestiği iddia edildi. Bu duruma maruz kalan ünlü şarkıcı çileden çıktı.

    Dün akşam düzenlenen bir ödül törenine katılan Zerrin Özer, kendisiyle ayaküstü sohbet eden basın mensuplarına ateş püskürdü. Cem Yılmaz'ın geldiğini öğrenen muhabirlerin Özer ile yaptıkları röportajı yarıda kestiği iddia edildi. Bu duruma maruz kalan ünlü şarkıcı çileden çıktı.

  2. Önceki akşam düzenlenen PowerTürk Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği törende Cem Yılmaz ile Zerrin Özer arasında polemik yaşandığı iddia edildi. Cem Yılmaz'ın törene geldiğini duyan muhabirlerin Zerrin Özer ile yapıkları röportajı yarıda kestiği iddia edildi.

    Önceki akşam düzenlenen PowerTürk Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği törende Cem Yılmaz ile Zerrin Özer arasında polemik yaşandığı iddia edildi. Cem Yılmaz'ın törene geldiğini duyan muhabirlerin Zerrin Özer ile yapıkları röportajı yarıda kestiği iddia edildi.

  3. "SAYGILI OLACAKSINIZ, AKILLI OLACAKSINIZ"

    "SAYGILI OLACAKSINIZ, AKILLI OLACAKSINIZ"

  4. Yılmaz'ın röportajı sırasında araya giren usta sanatçı Zerrin Özer, komedyene selam verdikten sonra basın mensuplarına veryansın etti.

    Yılmaz'ın röportajı sırasında araya giren usta sanatçı Zerrin Özer, komedyene selam verdikten sonra basın mensuplarına veryansın etti.

  5. Kendi röportajının yarıda kesildiğini iddia eden Özer, "Ben bir şey söylemek istiyorum, hepinize... Siz geliyorsunuz diye röportaj yapıyordu benimle, bırakıp gittiler. Saygılı olacaksınız, akıllı olacaksınız!" diye bağırdı. Basın mensuplarının bir yanlışlık olduğunu ifade etmesi Özer'in sinirlerini yatıştırmaya yetmedi.

    Kendi röportajının yarıda kesildiğini iddia eden Özer, "Ben bir şey söylemek istiyorum, hepinize... Siz geliyorsunuz diye röportaj yapıyordu benimle, bırakıp gittiler. Saygılı olacaksınız, akıllı olacaksınız!" diye bağırdı. Basın mensuplarının bir yanlışlık olduğunu ifade etmesi Özer'in sinirlerini yatıştırmaya yetmedi.