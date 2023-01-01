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Meclis Başkanlığı Seçimi Ne Zaman Yapılacak?

Hangi milletvekilleri aday oldu?

  1. Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, bu hafta da mesaisini sürdürecek.

    Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, bu hafta da mesaisini sürdürecek.

  2. Genel Kurul, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin edecek.

    Genel Kurul, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin edecek.

  3. TBMM Başkanlığı için gösterilecek adaylar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirildi. Genel Kurulda, 7 Haziran Çarşamba günü Meclisin 30. Başkanı için seçim yapılacak.

    TBMM Başkanlığı için gösterilecek adaylar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirildi. Genel Kurulda, 7 Haziran Çarşamba günü Meclisin 30. Başkanı için seçim yapılacak.

  4. Toplamda 7 milletvekili aday gösterildi. İşte Meclis Başkanlığı için aday gösterilen milletvekilleri.

    Toplamda 7 milletvekili aday gösterildi. İşte Meclis Başkanlığı için aday gösterilen milletvekilleri.

  5. NUMAN KURTULMUŞ TBMM Genel Kurulunda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.

    NUMAN KURTULMUŞ TBMM Genel Kurulunda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.

  6. TEKİN BİNGÖL CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu.

    TEKİN BİNGÖL CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu.

  7. CİHAN PAÇACI İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta'nın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan yazıda, "28. Yasama Dönemi Birinci Devre için TBMM Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı'yı aday olarak gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    CİHAN PAÇACI İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta'nın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan yazıda, "28. Yasama Dönemi Birinci Devre için TBMM Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı'yı aday olarak gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  8. TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ Yeşil Sol Parti (YSP), TBMM Başkanlığı için Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi.

    TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ Yeşil Sol Parti (YSP), TBMM Başkanlığı için Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi.

  9. CAN ATALAY TBMM seçimlerinde 4 milletvekili çıkaran TİP ise cezaevindeki Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ı aday gösterdi.

    CAN ATALAY TBMM seçimlerinde 4 milletvekili çıkaran TİP ise cezaevindeki Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ı aday gösterdi.

  10. KAÇ OY ALMASI GEREKİYOR Meclis içtüzüğüne göre, başkanlık için ilk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy şartı aranacak.

    KAÇ OY ALMASI GEREKİYOR Meclis içtüzüğüne göre, başkanlık için ilk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy şartı aranacak.

  11. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu

    DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu

  12. Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Meclis Başkanı adayı oldu

    Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Meclis Başkanı adayı oldu