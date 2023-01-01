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Kanser Olan Ünlü İsimden Üzen Haber!

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan usta sanatçı Filiz Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi üzdü.

  1. Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan usta sanatçı Filiz Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi üzdü. Geçtiğimiz günlerde vücudundan şüpheli bir doku alınan Akın, şüphe üzerine bir kez daha ameliyat masasına yatmıştı. İşte, usta sanatçının son sağlık durumu...

    Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan usta sanatçı Filiz Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi üzdü. Geçtiğimiz günlerde vücudundan şüpheli bir doku alınan Akın, şüphe üzerine bir kez daha ameliyat masasına yatmıştı. İşte, usta sanatçının son sağlık durumu...

  2. Yaklaşık 5 ay önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan usta isim Filiz Akın, kulağının üst kısmındaki şüpheli doku nedeniyle operasyon geçirmişti.

    Yaklaşık 5 ay önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan usta isim Filiz Akın, kulağının üst kısmındaki şüpheli doku nedeniyle operasyon geçirmişti.

  3. "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek onun için keyifsizim biraz. Gene de iyi bir haftasonu geçirmemiz dileğiyle" diye sosyal medyadan açıklamada bulunan Filiz Akın ikinci kez ameliyat olmuştu.

    "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek onun için keyifsizim biraz. Gene de iyi bir haftasonu geçirmemiz dileğiyle" diye sosyal medyadan açıklamada bulunan Filiz Akın ikinci kez ameliyat olmuştu.

  4. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen 79 yaşındaki Filiz Akın, son paylaşımyla herkesi üzdü.

    Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen 79 yaşındaki Filiz Akın, son paylaşımyla herkesi üzdü.

  5. Hasta yatağından bir anını paylaşan Filiz Akın "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen böyle değilim ama hâlâ iyileşmiş değilim ama yakındır" dedi.

    Hasta yatağından bir anını paylaşan Filiz Akın "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen böyle değilim ama hâlâ iyileşmiş değilim ama yakındır" dedi.

  6. Usta oyuncu oğlu İlker İnanoğlu ile çekilmiş bir videosunu da paylaşarak; "Bir keresinde sesim çıkmıyordu Bugün öyle değlm ama o kadar ilaç ve tedaviye rağmen daha iyi değilm Doktoruma da sordum Kan analizine göre serum takma durumu olacak gibi görünüyor Bu mesimde sıcak, serin derken sağlığınıza daha çok dikkat etmeniz dileğiyle!" notunu düştü.

    Usta oyuncu oğlu İlker İnanoğlu ile çekilmiş bir videosunu da paylaşarak; "Bir keresinde sesim çıkmıyordu Bugün öyle değlm ama o kadar ilaç ve tedaviye rağmen daha iyi değilm Doktoruma da sordum Kan analizine göre serum takma durumu olacak gibi görünüyor Bu mesimde sıcak, serin derken sağlığınıza daha çok dikkat etmeniz dileğiyle!" notunu düştü.

  7. Videoda, Filiz Akın'ın sesinin çıkmadığı anlar dikkat çekti. Akın'ın bu paylaşımına birçok kişi geçmiş olsun yorumunda bulundu.

    Videoda, Filiz Akın'ın sesinin çıkmadığı anlar dikkat çekti. Akın'ın bu paylaşımına birçok kişi geçmiş olsun yorumunda bulundu.

  8. OLAYIN GEÇMİŞİ Akın, sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat oldu.

    OLAYIN GEÇMİŞİ Akın, sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat oldu.

  9. Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı.

    Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı.

  10. "EVET ÜST ÜSTE ÇOK AMELİYATLAR YAPMAK ZORUNDA KALDIM" Akın, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Sağlığımı merak eden dostlarım, takip edenlerim iyi ki varsınız. Hepinize topluca cevap vereyim. Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi.. Evet, çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım ama çektiğim 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki..."

    "EVET ÜST ÜSTE ÇOK AMELİYATLAR YAPMAK ZORUNDA KALDIM" Akın, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Sağlığımı merak eden dostlarım, takip edenlerim iyi ki varsınız. Hepinize topluca cevap vereyim. Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi.. Evet, çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım ama çektiğim 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki..."

  11. İLK AMELİYATINI BÖYLE DUYURMUŞTU "Geçen Cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler."

    İLK AMELİYATINI BÖYLE DUYURMUŞTU "Geçen Cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler."

  12. Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı: "Artık , ameliyatlar , acılar , olumsuzlukların , geride kaldığı bir dönem olsa"

    Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı: "Artık , ameliyatlar , acılar , olumsuzlukların , geride kaldığı bir dönem olsa"

  13. DAHA ÖNCE DE OPERASYON GEÇİRMİŞTİ! Filiz Akın geçtiğimiz yıllarda kanser tedavisi görmüş ve sonraısnda sağlığına kavuşmuştu.

    DAHA ÖNCE DE OPERASYON GEÇİRMİŞTİ! Filiz Akın geçtiğimiz yıllarda kanser tedavisi görmüş ve sonraısnda sağlığına kavuşmuştu.

  14. SES TELLERİNDE SORUN YAŞAMIŞTI! Ayrıca Akın, daha önce de boğazından parça aldırmıştı. Ses tellerinde sorun yaşayan Akın'ın boğazından alınan parçanın tahlil sonuçları temiz çıkmıştı.

    SES TELLERİNDE SORUN YAŞAMIŞTI! Ayrıca Akın, daha önce de boğazından parça aldırmıştı. Ses tellerinde sorun yaşayan Akın'ın boğazından alınan parçanın tahlil sonuçları temiz çıkmıştı.

  15. ÜNLÜLERDEN GEÇMİŞ OLSUN YORUMLARI DA YAĞMIŞTI! Sanat camiasından birçok isim oyuncunun paylaşımına geçmiş olsun yorumunda bulundu. Yorum yapanların başında Emel Sayın ve Binnur Kaya vardı.

    ÜNLÜLERDEN GEÇMİŞ OLSUN YORUMLARI DA YAĞMIŞTI! Sanat camiasından birçok isim oyuncunun paylaşımına geçmiş olsun yorumunda bulundu. Yorum yapanların başında Emel Sayın ve Binnur Kaya vardı.

  16. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde karşımıza çıkan 50 yaşındaki Binnur Kaya sosyal medya hesabından Filiz Akın ile ilgili bir paylaşımla duygularını dile getirdi. Geçmiş dönemde çekilen o karesini paylaşan Kaya, fotoğrafın altına şu sözleri eklemişti.

    Son olarak Kırmızı Oda dizisinde karşımıza çıkan 50 yaşındaki Binnur Kaya sosyal medya hesabından Filiz Akın ile ilgili bir paylaşımla duygularını dile getirdi. Geçmiş dönemde çekilen o karesini paylaşan Kaya, fotoğrafın altına şu sözleri eklemişti.

  17. Usta sanatçı Emel Sayın, "Canım Filizcim. Acil şifalar diliyorum. O tatlı tebessümün hiç solmasın" diye yazdı.

    Usta sanatçı Emel Sayın, "Canım Filizcim. Acil şifalar diliyorum. O tatlı tebessümün hiç solmasın" diye yazdı.

  18. Binnur Kaya; "Canım Filiz Hanım, süreç kolaylıkla ve şifayla geçecek inşallah" yorumunda bulundu.

    Binnur Kaya; "Canım Filiz Hanım, süreç kolaylıkla ve şifayla geçecek inşallah" yorumunda bulundu.

  19. Aynı zamanda Fazıl Say, Melis Sezen, Nazan Kesal, Süheyl Uygur, Selma Güneri, Deniz Seki, Songül Öden, Başak Dizer ve Soner Arıca da ünlü sanatçıya moral verdi.

    Aynı zamanda Fazıl Say, Melis Sezen, Nazan Kesal, Süheyl Uygur, Selma Güneri, Deniz Seki, Songül Öden, Başak Dizer ve Soner Arıca da ünlü sanatçıya moral verdi.