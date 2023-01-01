Kanser Olan Ünlü İsimden Üzen Haber!

Usta oyuncu oğlu İlker İnanoğlu ile çekilmiş bir videosunu da paylaşarak; "Bir keresinde sesim çıkmıyordu Bugün öyle değlm ama o kadar ilaç ve tedaviye rağmen daha iyi değilm Doktoruma da sordum Kan analizine göre serum takma durumu olacak gibi görünüyor Bu mesimde sıcak, serin derken sağlığınıza daha çok dikkat etmeniz dileğiyle!" notunu düştü.