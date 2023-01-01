Bir Dönemin Çocuk Yıldızının Son Hali Gündem Oldu
Henüz 5 yaşındayken ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Gökyıldız, büyüdü.
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İlk oyunculuk deneyimini 5 yaşında "Kocamın Ailesi" dizisiyle yaşayan, daha sonra "Anne", "Bizim Hikaye", "Kızım", "Mucize Doktor", "Çocukluk" gibi birçok dizide rol alan Beren Gökyıldız, bir süredir ekranlarda yer almıyordu.
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SON POZLARI ÇOK KONUŞULDU Şimdilerde 14 yaşında olan Beren Gökyıldız, sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğrafla gündem oldu.
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Mezuniyet balosundan kareleri takipçileriyle paylaşan Gökyıldız'ın son halini görenler tanımakta zorlandı.
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Mezuniyet için siyah uzun, yırtmaç detaylı bir elbise tercih eden Gökyıldız'ın pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Beren Gökyıldız'ın son hali...
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