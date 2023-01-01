Bir Dönemin Çocuk Yıldızının Son Hali Gündem Oldu

İlk oyunculuk deneyimini 5 yaşında "Kocamın Ailesi" dizisiyle yaşayan, daha sonra "Anne", "Bizim Hikaye", "Kızım", "Mucize Doktor", "Çocukluk" gibi birçok dizide rol alan Beren Gökyıldız, bir süredir ekranlarda yer almıyordu.