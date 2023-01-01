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Baba Vanga Kehanetleri Bir Kez Daha Gündemde...

Baba Vanga 2023 yılı için hangi kehanetlerde bulundu?

  1. Görme engelli bir Bulgar kadın olan Baba Vanga'nın dünya tarihinin en büyük olaylarından bazılarını önceden tahmin ettiği söyleniyor. Baba Vanga'nın ölümünün üzerinden çeyrek asır geçti, ancak tahminlerinin çoğunun ölümünden çok sonra gerçekleştiği söyleniyor.

    Görme engelli bir Bulgar kadın olan Baba Vanga'nın dünya tarihinin en büyük olaylarından bazılarını önceden tahmin ettiği söyleniyor. Baba Vanga'nın ölümünün üzerinden çeyrek asır geçti, ancak tahminlerinin çoğunun ölümünden çok sonra gerçekleştiği söyleniyor.

  2. NÜKLEER FELAKET İDDİASI BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE Baba Vanga'nın bu yıl gerçekleşecek yıkıcı bir nükleer felaketi önceden gördüğünü iddia ediyor. 2023'te Asya'nın üzerine zehirli bulutların çökmesine neden olacak büyük bir nükleer santral patlaması konusunda uyarıda bulunduğu söyleniyor.

    NÜKLEER FELAKET İDDİASI BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE Baba Vanga'nın bu yıl gerçekleşecek yıkıcı bir nükleer felaketi önceden gördüğünü iddia ediyor. 2023'te Asya'nın üzerine zehirli bulutların çökmesine neden olacak büyük bir nükleer santral patlaması konusunda uyarıda bulunduğu söyleniyor.

  3. Ukrayna'da yıkılan Kakhovka barajı nükleer felakat kehanetini bir kez daha gündeme getirdi. Baraj, Ukrayna'da bulunan nükleer santralin soğutmasına yardımcı oluyordu. Suların kontrolsüz bir şekilde dağılmasıyla birlikte nükleer felaket yaşanma ihtimali artmış oldu.

    Ukrayna'da yıkılan Kakhovka barajı nükleer felakat kehanetini bir kez daha gündeme getirdi. Baraj, Ukrayna'da bulunan nükleer santralin soğutmasına yardımcı oluyordu. Suların kontrolsüz bir şekilde dağılmasıyla birlikte nükleer felaket yaşanma ihtimali artmış oldu.

  4. LABORATUVAR BEBEKLERİ Vanga ayrıca 2023'te doğal gebeliklerin yasaklanacağını ve bebeklerin laboratuvarlarda büyütüleceğini tahmin etti. Kimin doğacağına dünya liderlerinin karar vereceğini ve ebeveynlerin yavrularının özelliklerini ve görünümünü özelleştirebileceklerini iddia etti.

    LABORATUVAR BEBEKLERİ Vanga ayrıca 2023'te doğal gebeliklerin yasaklanacağını ve bebeklerin laboratuvarlarda büyütüleceğini tahmin etti. Kimin doğacağına dünya liderlerinin karar vereceğini ve ebeveynlerin yavrularının özelliklerini ve görünümünü özelleştirebileceklerini iddia etti.

  5. BİYOLOJİK SİLAHLAR Baba Vanga'nın ayrıca "büyük bir ülkenin" insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağını ve bunun da binlerce insanın ölümüyle sonuçlanacağını öngördüğü iddia edildi.

    BİYOLOJİK SİLAHLAR Baba Vanga'nın ayrıca "büyük bir ülkenin" insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağını ve bunun da binlerce insanın ölümüyle sonuçlanacağını öngördüğü iddia edildi.

  6. PUTİN DÜNYA'NIN EFENDİSİ OLACAK 1979'da yazar Valentin Sidorov ile yaptığı söyleşide Vanga ?Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesine dokunulmayacak. Vladimir'in ve Rusya'nın görkemi. Çok fazla insan kurban edilecek. Rusya'yı kimse durduramaz. Her şey onun tarafından yoldan kaldırılacak ve sadece tutulmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın efendisi olacak? demişti.

    PUTİN DÜNYA'NIN EFENDİSİ OLACAK 1979'da yazar Valentin Sidorov ile yaptığı söyleşide Vanga ?Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesine dokunulmayacak. Vladimir'in ve Rusya'nın görkemi. Çok fazla insan kurban edilecek. Rusya'yı kimse durduramaz. Her şey onun tarafından yoldan kaldırılacak ve sadece tutulmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın efendisi olacak? demişti.