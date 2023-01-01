Limonlu su gerçeği: Canan Karatay o sırrı paylaştı

Aromasıyla, soslarda kullanımıyla, içecek olarak tüketilmesiyle en çok sevilen besinlerden olan, C vitamini deposu limonlu su için, Prof. Dr. Canan Karatay'dan çok şaşırtacak açıklamalar geldi. Bağırsakların aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı olarak sindirimi rahatlatan limonlu su detoksu, düzenli tüketildiğinde yağları yakıyor. Gün içerisinde tuvalete sık çıkamayan kimselerin sabah aç karna tüketmeleri ile direkt olarak tuvalete çıkabileceği limonlu su karışımı ile kilo vermek için vücutta biriken ödemler idrar yoluyla dışarı atılıyor.