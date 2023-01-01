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Kim Milyoner Olmak İster'de İlginç Anlar!

Seyircinin yüzde 99'u aynı yanıtı verince şaştı kaldı

  1. Yıllardır milyonların beğeniyle izlediği Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı, henüz ikinci soruda joker hakkını kullandı. Soruyu seyircilere soran yarışmacı, yüzde 99 oranında aynı cevabın verilmesi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

    Yıllardır milyonların beğeniyle izlediği Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı, henüz ikinci soruda joker hakkını kullandı. Soruyu seyircilere soran yarışmacı, yüzde 99 oranında aynı cevabın verilmesi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

  2. ATV'de 23 yıldır yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Serap Kaygısız, ilk soruyu cevaplayıp ikinci soruya geçti.

    ATV'de 23 yıldır yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Serap Kaygısız, ilk soruyu cevaplayıp ikinci soruya geçti.

  3. Kaygısız'ın karşısına, "Hangisi kalp kalbe karşıdır' atasözüyle eş anlamlıdır?" sorusu geldi.

    Kaygısız'ın karşısına, "Hangisi kalp kalbe karşıdır' atasözüyle eş anlamlıdır?" sorusu geldi.

  4. SEYİRCİLERİN YÜZDE 99'U AYNI YANITI VERDİ

    SEYİRCİLERİN YÜZDE 99'U AYNI YANITI VERDİ

  5. Yanıtından emin olduğunu ancak yine de teyit etmek istediğini söyleyen yarışmacı, 10 saniye kala joker hakkı kullanmak istedi. Soruyu seyirciye soran Kaygısız, oylayanların yüzde 99'unun aynı şıkkı tercih etmesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.

    Yanıtından emin olduğunu ancak yine de teyit etmek istediğini söyleyen yarışmacı, 10 saniye kala joker hakkı kullanmak istedi. Soruyu seyirciye soran Kaygısız, oylayanların yüzde 99'unun aynı şıkkı tercih etmesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.

  6. 5'İNCİ SORUDA YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

    5'İNCİ SORUDA YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

  7. İlk 4 soruya doğru cevap veren yarışmacı, 7 bin 500 tl değerindeki 5. soruda elendi. "Bering Boğazı hangi ikisini birbirinden ayırır?" sorusuna yanıt vermeyen yarışmacı, 4 soruda kazandığı 5 bin lirayı alarak yarışmadan çekildi.

    İlk 4 soruya doğru cevap veren yarışmacı, 7 bin 500 tl değerindeki 5. soruda elendi. "Bering Boğazı hangi ikisini birbirinden ayırır?" sorusuna yanıt vermeyen yarışmacı, 4 soruda kazandığı 5 bin lirayı alarak yarışmadan çekildi.