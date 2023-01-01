Bir Zamanların Çocuk Yıldızıydı!

Küçük yaşlardan itibaren birçok dizide rol oynayan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ın son halini görenleri şok ediyor. Kocamın Ailesi, Anne, Bizim Hikâye, Kızım, Çocukluk gibi pek çok yapımın küçük yıldızı genç kızlığa adım attı. Küçük yıldız en son mezuniyet törenimden paylaştığı fotoğraf ile gündeme geldi. Beren Gökyıldız'ın son halini görenler bir daha bakmaktan kendini alamıyor. İşte, çocuk yıldız Beren Gökyıldız son hali...