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Bir Zamanların Çocuk Yıldızıydı!

Beren Gökyıldız artık genç kız oldu

  1. Küçük yaşlardan itibaren birçok dizide rol oynayan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ın son halini görenleri şok ediyor. Kocamın Ailesi, Anne, Bizim Hikâye, Kızım, Çocukluk gibi pek çok yapımın küçük yıldızı genç kızlığa adım attı. Küçük yıldız en son mezuniyet törenimden paylaştığı fotoğraf ile gündeme geldi. Beren Gökyıldız'ın son halini görenler bir daha bakmaktan kendini alamıyor. İşte, çocuk yıldız Beren Gökyıldız son hali...

    Küçük yaşlardan itibaren birçok dizide rol oynayan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ın son halini görenleri şok ediyor. Kocamın Ailesi, Anne, Bizim Hikâye, Kızım, Çocukluk gibi pek çok yapımın küçük yıldızı genç kızlığa adım attı. Küçük yıldız en son mezuniyet törenimden paylaştığı fotoğraf ile gündeme geldi. Beren Gökyıldız'ın son halini görenler bir daha bakmaktan kendini alamıyor. İşte, çocuk yıldız Beren Gökyıldız son hali...

  2. Oyunculuğa 5 yaşındayken ?Kocamın Ailesi? dizisiyle başlayan, daha sonra birçok dizide rol alan Beren Gökyıldız, bir süredir ekranlarda yer almıyordu.

    Oyunculuğa 5 yaşındayken ?Kocamın Ailesi? dizisiyle başlayan, daha sonra birçok dizide rol alan Beren Gökyıldız, bir süredir ekranlarda yer almıyordu.

  3. Şu anda 14 yaşında olan ve ortaokuldan mezun olan Gökyıldız, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla gündem oldu. Mezuniyet balosundan fotoğraflarını paylaşan Gökyıldız?ın son halini görenler şaşırdı.

    Şu anda 14 yaşında olan ve ortaokuldan mezun olan Gökyıldız, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla gündem oldu. Mezuniyet balosundan fotoğraflarını paylaşan Gökyıldız?ın son halini görenler şaşırdı.

  4. Siyah uzun bir elbise diyen Gökyıldız?a binlerce beğeni ve yorum geldi. Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Gökyıldız, siyah elbisesiyle verdiği pozlarına ''Mezuniyet balosu'' notunu düştü.

    Siyah uzun bir elbise diyen Gökyıldız?a binlerce beğeni ve yorum geldi. Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Gökyıldız, siyah elbisesiyle verdiği pozlarına ''Mezuniyet balosu'' notunu düştü.

  5. 'NE ARA BU KADAR BÜYÜDÜN?' <br> Gökyıldız'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Yıldız oyuncuya, ''Ne kadar büyümüşsün'', ''Genç kız olmuşsun'', ''Bu gerçekten Berfin mi?'', ''Ne ara bu kadar büyüdün?'' gibi yorumlar yapıldı.

    'NE ARA BU KADAR BÜYÜDÜN?'
    Gökyıldız'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Yıldız oyuncuya, ''Ne kadar büyümüşsün'', ''Genç kız olmuşsun'', ''Bu gerçekten Berfin mi?'', ''Ne ara bu kadar büyüdün?'' gibi yorumlar yapıldı.

  6. İşte Beren Gökyıldız?ın son hali

    İşte Beren Gökyıldız?ın son hali