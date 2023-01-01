İşte İbn-İ Sina'nın Önerdiği Badem Kürü!

Badem daha çok Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail gibi ılıman iklimlerin olduğu ülkelerde yetişir. Tatlı ve acı badem olarak ikiye ayrılır. Acı badem badem yağı, yemeklere lezzet katmak için kullanılmaktadır. Tatlı badem ise genelde çiğ olarak tüketimektedir.