İşte İbn-İ Sina'nın Önerdiği Badem Kürü!
Ani acıkmalarınızda size tokluk hissi veren ve içeriğindeki mineraller sayesinde vücuda sağladığı faydalarıyla uzmanların önerdiği çiğ badem, İbn-i Sina El Kanun-u Fit'tıb kitabında çok fazla yerde geçtiği ortaya çıktı.
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Ani acıkmalarınızda size tokluk hissi veren ve içeriğindeki mineraller sayesinde vücuda sağladığı faydalarıyla uzmanların önerdiği çiğ badem, İbn-i Sina El Kanun-u Fit'tıb kitabında çok fazla yerde geçtiği ortaya çıktı. Böbreklerin çalışmasında iyi bir rol oynayan badem, pişirilip sivilce üzerine sürülürse köklerini kurutuyor. Peki çiğ badem hangi hastalıklara iyi gelir? İbn-i Sina'nın önerdiği badem kürü nasıl yapılır?
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Badem daha çok Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail gibi ılıman iklimlerin olduğu ülkelerde yetişir. Tatlı ve acı badem olarak ikiye ayrılır. Acı badem badem yağı, yemeklere lezzet katmak için kullanılmaktadır. Tatlı badem ise genelde çiğ olarak tüketimektedir.
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İçeriğinde magnezyum bulunan badem, sinir ve kas fonksiyonlarında önemli rol oynar ve kalp atışını dengeleyerek kemiklerin güçlü kalmasında etkili olur. Aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hastalıklara karşı korunmasını sağlar. Bir avuç badem günlük olarak tüketilmesi gereken E vitamini ihtiyacının yarısını karşılamaktadır.
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Badem İbn-i Sina tarafından çokça reçete edilen bir besin.
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İBN-İ SİNA NEDEN BADEMİ TAVSİYE EDİYOR? Badem: Yayılan kulak ağrısı, ülser ve saç kepeklenmesinin tedavisinde kullanılır.
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Görmeyi iyileştirme etkisi bulunur. Karaciğer ve dalak tıkanıklıklarına fayda sağlar. Kronik öksürük varsa iyi gelir ve astıma karşı faydalı etkisi bulunur.
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Akut iltihaplarının tedavisinde faydalı olur. Uyku verici bir etkisi bulunur. Kolik ağrılarını gidermeye yardımcı olur.
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Acı badem: Yüz lekelerine ve sivilcelere karşı iyi gelir. Ürtiker için faydalıdır. Böbrek tıkanıklıklarına fayda sağlar. Böbrek ve mesaneyi temizleyerek taşları eritir.
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Acı badem ağacı ve yağından alınan preparatlar: Alın bölgesine uygulanırsa, baş ağrısı tedavisine yardımcı olur.
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İbn-i Sina'nın önerdiği besinler, adeta ilaçsız reçete görevi görüyor. Cilt tedavisi için önerdiği besinler haricinde pek çok sağlık sorunu için de tedavi yöntemi geliştiren İbn-i Sina, yazdığı reçeteler sayesinde günümüzde de tedavi yöntemlerine ışık tutmaya devam ediyor.
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Badem içerdiği E vitamini sayesinde cildin yenilenmesinde yardımcı olan ek bir takviyedir. Özellikle badem yağı, cilt yüzeyinde oluşan sivilce ve lekelerin kısa sürede giderilmesini sağlar.
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Badem yemek kırmızı kan hücrelerinde yer alan E vitamini seviyesini artırarak kolesterol riskini azaltmaktadır. E vitamini ve antioksidanlar aynı zamanda vücutta oksidatif hasarı önlemeye yardımcı olmaktadır. Badem, kalp sağlığına fayda sağlayan lipid ve yağ seviyelerini iyileştirmede etkilidir.
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Astıma bal-badem
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?Hekimlerin Piri? astım hakkında da şu şifalı bitkileri öneriyor: ?Bir kimse yürürken hareketlerinde nefes darlığı ile birlikte sert sallantı ve göğsünde ağırlık varsa pişirilmiş kuru zufa otu yedirilir, ada soğanı sıyrığı (yalamtık), geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirilerek içirilir.
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Ceviz yağı ile birlikte nohut suyu, dereotu, yedirilir ve sıcak su içirilir.?