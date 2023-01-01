Herkesin Merak Ettiği O Gizemli Ada

Bu yarımadayı ziyaret etmeniz için yapmanız gereken şey pasaportunuzun bir kopyasını Athos Dağı Hac Bürosuna göndermek olmalı. Hemen hemen her gün, 100 Ortodoks ve 10 Ortodoks olmayan erkek hacı adayı, yarımadada bulunan Athos Dağı'ndaki 20 manastırdan birinde üç gece kalmak için kabul ediliyor.