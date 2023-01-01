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Herkesin Merak Ettiği O Gizemli Ada

Bu adaya girmek yasak!

  1. Yunanistan'ın Aynoroz'da bulunan Athos Dağı gizemiyle merak konusu oluyor. Yunanistan'ın Halkidiki yarımadasından Ege Denizi'ne doğru uzanan 3 dar ve uzun yarımadanın en doğuda olanıdır.

    Yunanistan'ın Aynoroz'da bulunan Athos Dağı gizemiyle merak konusu oluyor. Yunanistan'ın Halkidiki yarımadasından Ege Denizi'ne doğru uzanan 3 dar ve uzun yarımadanın en doğuda olanıdır.

  2. Aynoroz'daki Athos Dağı'nı ziyaret etmek isteyenler ne yazıkki bu adaya kolay kolay ulaşamıyor. Çünkü bu adanın kendine ait kuralları bulunuyor.

    Aynoroz'daki Athos Dağı'nı ziyaret etmek isteyenler ne yazıkki bu adaya kolay kolay ulaşamıyor. Çünkü bu adanın kendine ait kuralları bulunuyor.

  3. Bu yarımadayı ziyaret etmeniz için yapmanız gereken şey pasaportunuzun bir kopyasını Athos Dağı Hac Bürosuna göndermek olmalı. Hemen hemen her gün, 100 Ortodoks ve 10 Ortodoks olmayan erkek hacı adayı, yarımadada bulunan Athos Dağı'ndaki 20 manastırdan birinde üç gece kalmak için kabul ediliyor.

    Bu yarımadayı ziyaret etmeniz için yapmanız gereken şey pasaportunuzun bir kopyasını Athos Dağı Hac Bürosuna göndermek olmalı. Hemen hemen her gün, 100 Ortodoks ve 10 Ortodoks olmayan erkek hacı adayı, yarımadada bulunan Athos Dağı'ndaki 20 manastırdan birinde üç gece kalmak için kabul ediliyor.

  4. Fakat dini görüşü ne olursa olsun kadınlar dağa giriş için asla izin alamıyor. Bu adanın katı kuralları arasında yer alıyor. Bu yasağın tam bin yılı aşkın süredir yürürlükte olması ise duyanları adeta şaşkına çeviriyor.

    Fakat dini görüşü ne olursa olsun kadınlar dağa giriş için asla izin alamıyor. Bu adanın katı kuralları arasında yer alıyor. Bu yasağın tam bin yılı aşkın süredir yürürlükte olması ise duyanları adeta şaşkına çeviriyor.

  5. Hatta adaya girmeyi geçin, kadınların yarımadanın kıyısına dahi 500 metreden fazla yaklaşmalarına izin verilmiyor. Athos Dağı hakkında, 'Cennette Yenilenme' adlı kitabın yazarı Dr. Graham Speake'e göre, 10. yüzyıldaki bir fermanda dişi hayvanların yarımadanın dışına çıkarılması gerektiği belirtiliyor ancak kadınlar hakkında bir şey söylenmiyor, çünkü herkes kadınların erkek manastırlarına girişlerine izin verilmediğini zaten biliyor.

    Hatta adaya girmeyi geçin, kadınların yarımadanın kıyısına dahi 500 metreden fazla yaklaşmalarına izin verilmiyor. Athos Dağı hakkında, 'Cennette Yenilenme' adlı kitabın yazarı Dr. Graham Speake'e göre, 10. yüzyıldaki bir fermanda dişi hayvanların yarımadanın dışına çıkarılması gerektiği belirtiliyor ancak kadınlar hakkında bir şey söylenmiyor, çünkü herkes kadınların erkek manastırlarına girişlerine izin verilmediğini zaten biliyor.

  6. Bu Hristiyan din adamlarının ettiği bekâret yeminini çiğnenmemesini sağlamanın en basit yolu olarak düşünülmüş. Aynoroz?u farklı kılan ise, bütün bir yarımadanın tek bir dev manastır olarak sayılması ve kadınlara yasaklanması.

    Bu Hristiyan din adamlarının ettiği bekâret yeminini çiğnenmemesini sağlamanın en basit yolu olarak düşünülmüş. Aynoroz?u farklı kılan ise, bütün bir yarımadanın tek bir dev manastır olarak sayılması ve kadınlara yasaklanması.

  7. 1946-49 yılları arasındaki Yunan iç savaşında, yarımadaya kaçan hayvanlarını almaya gelen köylülerin arasında kadınların da olduğu söyleniyor. Yasağa rağmen bir kadının kurallara aldırmayıp adaya gittiği ise iddialar arasında yer alıyor. 1953 yılında Maria Poimenidou adlı bir kadının, erkek kılığına girerek adaya gitmeyi başarmasının ardından kadınların Aynoroz'a gidişini yasaklayan bir yasa çıkarılmış. Kaynak: NTV

    1946-49 yılları arasındaki Yunan iç savaşında, yarımadaya kaçan hayvanlarını almaya gelen köylülerin arasında kadınların da olduğu söyleniyor. Yasağa rağmen bir kadının kurallara aldırmayıp adaya gittiği ise iddialar arasında yer alıyor. 1953 yılında Maria Poimenidou adlı bir kadının, erkek kılığına girerek adaya gitmeyi başarmasının ardından kadınların Aynoroz'a gidişini yasaklayan bir yasa çıkarılmış. Kaynak: NTV