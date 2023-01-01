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Alişan'ı Mutlu Eden Barışma Gerçekleşti

Eltiler Buse Varol Tektaş ile Merve Tektaş barıştı

  1. Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş ile merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş arasında uzun süredir devam eden bir küslük bulunuyordu.

    Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş ile merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş arasında uzun süredir devam eden bir küslük bulunuyordu.

  2. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs hastalığı nedeni ile vefat etmişti.

    Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs hastalığı nedeni ile vefat etmişti.

  3. Alişan kardeşinin vefatının ardından yeğenlerine sadece amca olarak değil baba olarak da sahip çıkacağını belirtmiş ve artık 4 çocuğunun olduğunu belirtmişti.

    Alişan kardeşinin vefatının ardından yeğenlerine sadece amca olarak değil baba olarak da sahip çıkacağını belirtmiş ve artık 4 çocuğunun olduğunu belirtmişti.

  4. Bu süreçte de en büyük destek, eşi Buse Varol Tektaş'tan geldi. Ancak eltiler arasında bu dönemde bir küslük oluştu. Ünlü şarkıcı Alişan geçtiğimiz haftalarda eşi ile yengesinin barıştıklarını duyurmuştu

    Bu süreçte de en büyük destek, eşi Buse Varol Tektaş'tan geldi. Ancak eltiler arasında bu dönemde bir küslük oluştu. Ünlü şarkıcı Alişan geçtiğimiz haftalarda eşi ile yengesinin barıştıklarını duyurmuştu

  5. Barışmanın ardından Buse Varol Tektaş ile Merve Tektaş, çocuklarının okul etkinliğinde birlikte görüntülendiler.

    Barışmanın ardından Buse Varol Tektaş ile Merve Tektaş, çocuklarının okul etkinliğinde birlikte görüntülendiler.