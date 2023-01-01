Alişan'ı Mutlu Eden Barışma Gerçekleşti
Eltiler Buse Varol Tektaş ile Merve Tektaş barıştı
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Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş ile merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş arasında uzun süredir devam eden bir küslük bulunuyordu.
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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs hastalığı nedeni ile vefat etmişti.
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Alişan kardeşinin vefatının ardından yeğenlerine sadece amca olarak değil baba olarak da sahip çıkacağını belirtmiş ve artık 4 çocuğunun olduğunu belirtmişti.
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Bu süreçte de en büyük destek, eşi Buse Varol Tektaş'tan geldi. Ancak eltiler arasında bu dönemde bir küslük oluştu. Ünlü şarkıcı Alişan geçtiğimiz haftalarda eşi ile yengesinin barıştıklarını duyurmuştu
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Barışmanın ardından Buse Varol Tektaş ile Merve Tektaş, çocuklarının okul etkinliğinde birlikte görüntülendiler.
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