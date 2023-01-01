Meteoroloji 20 İl İçin Uyardı

Hava sıcaklığı Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artması, batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

20 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel müdürlüğü Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale için sarı kadolu uyarıda bulundu.