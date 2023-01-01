Meteoroloji 20 İl İçin Uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.
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Hava sıcaklığı Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artması, batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
20 İL İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel müdürlüğü Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale için sarı kadolu uyarıda bulundu.
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12 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
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