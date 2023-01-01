Aslı Enver'den Annelik Hazırlıkları!
Bebeğinin odasına ilk kez...
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Aslı Enver iş insanı Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz yıl evlenmişti. Aradığı mutluluğu Berkin Gökbudak'ta bulan Aslı Enver, bu sene de anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor.
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39 yaşındaki oyuncu kız olan ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
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Bu arada da sosyal medyada sıklıkla paylaşımlarda bulunan Aslı Enver, gündelik hayatından paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.
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Enver son olarak kızının odasını hazırlarken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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