Bayram Tatili İçin En Güzel Rotalar

Selimiye Son dönemlerde popülerliği artsa da kendine özgü havasını korumayı başaran ve ziyaretçilerine hem huzur, hem de eğlenceyi bir arada sunan Selimiye, Marmaris?e 45 km uzaklıkta yer alıyor. Ege?nin yeşil ve maviyle harmanlanmış güzelliğinden fazlasıyla nasibini alan köy, 2 kilometrelik sahili boyunca sıralanan küçük otelleri, kafe ve restoranları ile görülmeye değer. Bölge denizi ve koylarının güzelliği ile tekne turlarının her daim ilgi odağı olmayı başarıyor. Selimiye?de denize girmek için küçük otellerin iskelesi ya da Sığ Liman, Cennet Koyu gibi plajlar tercih ediliyor. Ayrıca Söğüt ve Saran Koyu da mutlaka görülmesi gereken lokasyonlar arasında.