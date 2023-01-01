Bayram Tatili İçin En Güzel Rotalar
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayınca henüz tatil planı yapmamış seyahatseverler de bu uzun tatilini değerlendirmek için rota arayışlarına başladı. İşte yazı karşılamak için eşsiz bir fırsat sunan 9 günlük bayram tatilinin tadını çıkarabileceğiniz en güzel rotalar
-
Bodrum Ülkemizin turizm merkezlerinden Bodrum, listenin ilk sırasında. Denize girilecek yerleriyle öne çıkan bu tatil beldesinde ilçe seçimine göre dilerseniz sakin bir tatil yapabilirsiniz dilerseniz de yazın tüm coşkusunu kalabalıklar içinde yaşayabilirsiniz. Sakin bir tatil için Turgutreis?te, hareketli bir seyahat içinse Bodrum merkezde kalabilirsiniz. Denize girmek için Kargıcak Koyu, Yalıkavak Halk Plajı, Bitez Plajı ve Bardakçı Koyu?nu tercih edebilirsiniz. Bölgede keşfedilmeyi bekleyen cazibe merkezleri listesinde ise Halikarnas Mozolesi, Bodrum Kalesi ve Zeki Müren Sanat Müzesi var.
-
Kaş Bu tatili ülkemizin en sıcak şehirlerinden Antalya?da geçirerek güneşe doymak isterseniz ülkemizin en güzel plajlarından Kaputaş?ı bünyesinde barındıran Kaş?ı tercih edebilirsiniz. Kaş?ta misafirlerine eşsiz köy kahvaltısı sunan butik otel seçeneklerinden birinde kalabilir, Kaputaş Plajı?nda gün boyu keyif yapabilir ve seçeceğiniz restoranda günbatımını izleyerek lezzetli Türk yemeklerinden tadabilirsiniz. UNESCO Dünya Mirası Listesi?ne giren Xanthos Antik Kenti ve Antiphello Antik Kenti?ni de ziyaret edebilirsiniz.
-
Karaburun Uzun bayram tatillerinde bazı beldeler çok kalabalık olsa da yılın her dönemi sakinliğiyle öne çıkan noktalar da yok değil. İzmir?in Urla?ya komşu ilçesi Karaburun da sessiz ve sakin ambiyansıyla beğeni kazanan yerlerden. Kafa dinleyeceğiniz için tercih edebileceğiniz Karaburun?da denize girmek için çok sayıda seçeneğiniz var. İncirlikoy Plajı, Badem Bükü ve Bodrum Plajı ilçenin en popüler plajları. Sarpıncık Feneri ve Mordoğan ise Karaburun?un önemli cazibe noktaları.
-
Selimiye Son dönemlerde popülerliği artsa da kendine özgü havasını korumayı başaran ve ziyaretçilerine hem huzur, hem de eğlenceyi bir arada sunan Selimiye, Marmaris?e 45 km uzaklıkta yer alıyor. Ege?nin yeşil ve maviyle harmanlanmış güzelliğinden fazlasıyla nasibini alan köy, 2 kilometrelik sahili boyunca sıralanan küçük otelleri, kafe ve restoranları ile görülmeye değer. Bölge denizi ve koylarının güzelliği ile tekne turlarının her daim ilgi odağı olmayı başarıyor. Selimiye?de denize girmek için küçük otellerin iskelesi ya da Sığ Liman, Cennet Koyu gibi plajlar tercih ediliyor. Ayrıca Söğüt ve Saran Koyu da mutlaka görülmesi gereken lokasyonlar arasında.