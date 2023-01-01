Cedi Osman Deprem Bölgesinde

Cedi sözlerine şöyle devam etti: ?UNICEF ile bölgedeki çocuklarımızla buluşmak için Antakya?ya gittim. Bir okulun önünden geçiyorduk. Arabayı durdurdum ve okulun bahçesine girdim. Zaman çok öncesinde durmuş gibiydi. Derken köşede bir yerde havası inmiş bir basketbol topu çarptı gözüme. Belki okul takımının antrenmanlarını yaptığı bir toptu, belki mahallenin ?ileride basketbolcu olmak isteyen? çocukları koşuyordu peşinden bir zamanlar. Onlarca şey geçti aklımdan, arabaya tekrar bindim."