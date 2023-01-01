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Cedi Osman Deprem Bölgesinde

NBA'de oynayan Türk basketbolcu Cedi Osman, deprem bölgesini ziyaret ederek depremzede çocuklarla bir araya geldi.

  1. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Makedonya Asıllı Türk basketbolcu Cedi osman, deprem bölgesini ziyaret etti. UNICEF ile depremin yıktığı Antakya?ya giden Cedi Osman, bir okulun bahçesinde sönük basketbol topu bulunca çok duygulandı.

    NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Makedonya Asıllı Türk basketbolcu Cedi osman, deprem bölgesini ziyaret etti. UNICEF ile depremin yıktığı Antakya?ya giden Cedi Osman, bir okulun bahçesinde sönük basketbol topu bulunca çok duygulandı.

  2. Tüm günü okulda çocuklarla oynayarak geçiren Cedi, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü: ?6 Şubat hepimizin kalplerinde silinmeyecek acılar bıraktı. Şehirlerimiz yıkıldı, insanlarımızı kaybettik. Tüm ülke birlik olduk yaralarımızı sarmaya çalıştık. 6 Şubat gecesinden bu yana, acıyla umut ele ele verdi bu topraklarda.?

    Tüm günü okulda çocuklarla oynayarak geçiren Cedi, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü: ?6 Şubat hepimizin kalplerinde silinmeyecek acılar bıraktı. Şehirlerimiz yıkıldı, insanlarımızı kaybettik. Tüm ülke birlik olduk yaralarımızı sarmaya çalıştık. 6 Şubat gecesinden bu yana, acıyla umut ele ele verdi bu topraklarda.?

  3. Cedi sözlerine şöyle devam etti: ?UNICEF ile bölgedeki çocuklarımızla buluşmak için Antakya?ya gittim. Bir okulun önünden geçiyorduk. Arabayı durdurdum ve okulun bahçesine girdim. Zaman çok öncesinde durmuş gibiydi. Derken köşede bir yerde havası inmiş bir basketbol topu çarptı gözüme. Belki okul takımının antrenmanlarını yaptığı bir toptu, belki mahallenin ?ileride basketbolcu olmak isteyen? çocukları koşuyordu peşinden bir zamanlar. Onlarca şey geçti aklımdan, arabaya tekrar bindim."

    Cedi sözlerine şöyle devam etti: ?UNICEF ile bölgedeki çocuklarımızla buluşmak için Antakya?ya gittim. Bir okulun önünden geçiyorduk. Arabayı durdurdum ve okulun bahçesine girdim. Zaman çok öncesinde durmuş gibiydi. Derken köşede bir yerde havası inmiş bir basketbol topu çarptı gözüme. Belki okul takımının antrenmanlarını yaptığı bir toptu, belki mahallenin ?ileride basketbolcu olmak isteyen? çocukları koşuyordu peşinden bir zamanlar. Onlarca şey geçti aklımdan, arabaya tekrar bindim."

  4. ?Tüm gün çocuklarla oynadık, onların hayallerine, umutlarına ortak olmaya çalıştım. Yaşadığımız acının büyüklüğü ne olursa olsun, düştüğümüz yerden hep birlikte kalkacağız. Ve o güzel şehirlerimizi, çocuklarımızla birlikte kuracak, sokaklarında tekrar basketbol oynayacağız. Hep birlikte yapacağız??

    ?Tüm gün çocuklarla oynadık, onların hayallerine, umutlarına ortak olmaya çalıştım. Yaşadığımız acının büyüklüğü ne olursa olsun, düştüğümüz yerden hep birlikte kalkacağız. Ve o güzel şehirlerimizi, çocuklarımızla birlikte kuracak, sokaklarında tekrar basketbol oynayacağız. Hep birlikte yapacağız??

  5. UNICEF Türkiye'nin de resmi sosyal medya hesabından, "Bugün UNICEF İyi Niyet Elçisi Cedş osman Antakya'da çocuklarla bir araya geldi. Onlarla öğrendi, onlarla oyun oynadı, umutlarına, hayallerine inandı" notuyla ziyaretten fotoğraf yayınlandı.

    UNICEF Türkiye'nin de resmi sosyal medya hesabından, "Bugün UNICEF İyi Niyet Elçisi Cedş osman Antakya'da çocuklarla bir araya geldi. Onlarla öğrendi, onlarla oyun oynadı, umutlarına, hayallerine inandı" notuyla ziyaretten fotoğraf yayınlandı.

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