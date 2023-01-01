Koçovalı efsanesi ekranlara geri dönüyor!

Koçovalı ailesini canlandıran Aras Bulut İynemli ve Erhan Kolçak Köstendil dizide en fazla dikkat çeken karakterleri canlandırıyorlar. Birçok kişinin ''Yamaç'' ve ''Vartolu Saadettin'' olarak hatırladığı Aras Bulut İynemli ve Erhan Kolçak Köstendil, adeta Çukur dizisine damga vurmuşlardı.