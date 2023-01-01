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İşte Masterchef Yeni Jüri Üyesi!

Son dönemlerin en sevilen yarışma programlarından biri haline gelen MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyelerinde değişiklik yaşandı.

  1. Son dönemlerin en sevilen yarışma programlarından biri haline gelen MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyelerinde değişiklik yaşandı. Somer Sivrioğlu'nun ayrılmasının ardından jüri koltuğuna oturan yeni isim ünlü şef Yılmaz Öztürk oldu. Peki MasterChef yeni jürisi Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte detaylar...

    Son dönemlerin en sevilen yarışma programlarından biri haline gelen MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyelerinde değişiklik yaşandı. Somer Sivrioğlu'nun ayrılmasının ardından jüri koltuğuna oturan yeni isim ünlü şef Yılmaz Öztürk oldu. Peki MasterChef yeni jürisi Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte detaylar...

  2. TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "MasterChef Türkiye", her sezon birbirinden başarılı yarışmacıların kıyasıya mücadelesini gözler önüne seriyor.

    TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "MasterChef Türkiye", her sezon birbirinden başarılı yarışmacıların kıyasıya mücadelesini gözler önüne seriyor.

  3. Türk ve dünya mutfağından lezzetleri jüri üyelerine beğendirmek için ter döken yarışmacıların performansı izleyenleri ekran başına kilitlerken yeni sezon için de geri sayım başladı.

    Türk ve dünya mutfağından lezzetleri jüri üyelerine beğendirmek için ter döken yarışmacıların performansı izleyenleri ekran başına kilitlerken yeni sezon için de geri sayım başladı.

  4. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilio Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu program yeni sezon jüride değişikliğe gitme kararı aldı.

    Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilio Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu program yeni sezon jüride değişikliğe gitme kararı aldı.

  5. Yarışmanın yeni sezonunda artık Somer şefin yerine Yılmaz Öztürk'ün yer alacağı duyuruldu. Peki MasterChef yeni jürisi Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

    Yarışmanın yeni sezonunda artık Somer şefin yerine Yılmaz Öztürk'ün yer alacağı duyuruldu. Peki MasterChef yeni jürisi Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

  6. İşte MasterChef yeni jürisi Yılmaz Öztürk'ün hayatı...

    İşte MasterChef yeni jürisi Yılmaz Öztürk'ün hayatı...

  7. MASTERCHEF YENİ JÜRİSİ YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR? 1981 yılında dünyaya gelen Yılmaz Öztürk, meslek hayatına 1998 yılında Ankara'da başladı. 1999 ve 2007 yılları arasında Türkiye'nin bilinen mutfaklarında çalışan Öztürk, üyesi olduğu "Chaine des Rotisseurs"ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya kazanarak başarı elde etti.

    MASTERCHEF YENİ JÜRİSİ YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR? 1981 yılında dünyaya gelen Yılmaz Öztürk, meslek hayatına 1998 yılında Ankara'da başladı. 1999 ve 2007 yılları arasında Türkiye'nin bilinen mutfaklarında çalışan Öztürk, üyesi olduğu "Chaine des Rotisseurs"ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya kazanarak başarı elde etti.

  8. 2007 ? 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak çalışan ünlü isim, 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik görevini üstlendi.

    2007 ? 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak çalışan ünlü isim, 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik görevini üstlendi.

  9. 2012 yılında Alaçatı'da L'Escargot Restaurant'ı kuran ünlü şef, 2017 yılında İstanbul'a dönüş yaparak Mürver Restoran'da şef oldu.

    2012 yılında Alaçatı'da L'Escargot Restaurant'ı kuran ünlü şef, 2017 yılında İstanbul'a dönüş yaparak Mürver Restoran'da şef oldu.

  10. Daha önce MasterChef yarışmasına konuk jüri olarak katılan ünlü şef aynı zamanda TRT Belgesel'de yayımlanan 'Açık Ateş' programını sundu.

    Daha önce MasterChef yarışmasına konuk jüri olarak katılan ünlü şef aynı zamanda TRT Belgesel'de yayımlanan 'Açık Ateş' programını sundu.