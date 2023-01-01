Osmanlı Padişahları Neden Yabancı Kadınlarla Evlendi?

PADİŞAHLAR CARİYELERİ NASIL SEÇERDİ?

Cariyeler, Kızlar Ağası olarak adlandırılan kişi tarafından özel bir sınava tabii tutulurdu. Başarılı olan cariyeler sonrasında Kızlar Ağası tarafından isimleriyle çağrılırdı. Saray dışında evlenmek ise tebadan bir aileyi saraya katma anlamına geldiği için Osmanlı padişahları bunu devlet güvenliği açısından sakıncalı bulurdu. Bu nedenle Osmanlı'da harem kuruldu. Dışarıdan getirilen kızlar burada yetiştirilirdi. İçlerinden en zeki ve en güzel olanı da daha sonra Padişahın karısı olarak belirlenirdi.