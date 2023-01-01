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En Etkili Yağ Yakan 7 Bitki Çayı!

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen birçok kişi en etkili ve en hızlı yakan yakan bitki çaylarının hangileri olduğunu merak ediyor.

  1. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen birçok kişi en etkili ve en hızlı yakan yakan bitki çaylarının hangileri olduğunu merak ediyor. Antioksidan özelliği bulunan bazı bitki çayları diyetle birlikte yapıldığında da daha da etkisini göstermektedir. Peki metabolizma hızlandırıcı ve yağ yakımını hızlandıran bitki çayları neler? En etkili yağ yakan 7 bitki çayı...

    Fazla kilolarından kurtulmak isteyen birçok kişi en etkili ve en hızlı yakan yakan bitki çaylarının hangileri olduğunu merak ediyor. Antioksidan özelliği bulunan bazı bitki çayları diyetle birlikte yapıldığında da daha da etkisini göstermektedir. Peki metabolizma hızlandırıcı ve yağ yakımını hızlandıran bitki çayları neler? En etkili yağ yakan 7 bitki çayı...

  2. Ramazan ayında alınan kiloları yakmak için diyetle birlikte tüketeceğiniz birbirinden etkili bitki çaylar bulunuyor.

    Ramazan ayında alınan kiloları yakmak için diyetle birlikte tüketeceğiniz birbirinden etkili bitki çaylar bulunuyor.

  3. 1- YEŞİL ÇAY Antioksidan özelliği sayesinde yağ yakımını hızlandıran yeşil çayla birlikte inatçı yağlardan anında kurtulabilirsiniz. Günde en fazla iki bardak içmeniz tavsiye edilmektedir.

    1- YEŞİL ÇAY Antioksidan özelliği sayesinde yağ yakımını hızlandıran yeşil çayla birlikte inatçı yağlardan anında kurtulabilirsiniz. Günde en fazla iki bardak içmeniz tavsiye edilmektedir.

  4. 2- BEYAZ ÇAY Asya'da çok tüketilen ve en çok kilo verdiren çaylar arasında ilk sıralarda yer alan beyaz çay içerdiği C vitamini, K vitamini ve polifenoller sayesinde yağ yakımını hızlandırıyor. Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanan beyaz çayın yağ hücrelerini yok ettiği gibi, vücut yağlanmasını da engellediği ortaya çıktı.

    2- BEYAZ ÇAY Asya'da çok tüketilen ve en çok kilo verdiren çaylar arasında ilk sıralarda yer alan beyaz çay içerdiği C vitamini, K vitamini ve polifenoller sayesinde yağ yakımını hızlandırıyor. Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanan beyaz çayın yağ hücrelerini yok ettiği gibi, vücut yağlanmasını da engellediği ortaya çıktı.

  5. 3- ZENCEFİL ÇAYI Kış mevsiminde gribal enfeksiyonlara karşı da kullanılan zencefil çayı yağ yakımında en etkili çaylardan biri olarak bilinmektedir. Sindirimi hızlandırdığı gibi mideyi de sakinleştirme etkisi bulunan zencefil çayı düzenli olarak tüketildiğinde 1 ayda gözle görülür kilo kaybı gerçekleşmektedir.

    3- ZENCEFİL ÇAYI Kış mevsiminde gribal enfeksiyonlara karşı da kullanılan zencefil çayı yağ yakımında en etkili çaylardan biri olarak bilinmektedir. Sindirimi hızlandırdığı gibi mideyi de sakinleştirme etkisi bulunan zencefil çayı düzenli olarak tüketildiğinde 1 ayda gözle görülür kilo kaybı gerçekleşmektedir.

  6. 4- BİBERİYE ÇAYI Biberiyenin içerdiği antioksidanlar sayesinde kio verimini hızlandıran bitkilerden biri. İçeriğinde B1, B6, B12 gibi B grubu vitaminleri bulunan çay düşük kaloriye sahip olduğundan diyetisyenlerin en çok önerdiği içeceklerden biridir. Günde en fazla 2 bardak tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

    4- BİBERİYE ÇAYI Biberiyenin içerdiği antioksidanlar sayesinde kio verimini hızlandıran bitkilerden biri. İçeriğinde B1, B6, B12 gibi B grubu vitaminleri bulunan çay düşük kaloriye sahip olduğundan diyetisyenlerin en çok önerdiği içeceklerden biridir. Günde en fazla 2 bardak tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

  7. 5- MAYDANOZ ÇAYI Maydanoz çayı ödem attırıcı özelliği sayesinde vücutta biriken ödemin kolayca atılmasında çok etkilidir. Vücutta su birikmesini engelleyen maydanoz çayı için: Bir cezve içinde 1 bardak suyu kaynatın ve kaynadıktan sonra ocaktan alın. Kaynamış suya 2 çay kaşığı ince kıyılmış maydanoz ekleyin. Yaklaşık 4 dakika kadar demlenmeye bırakın. Çok fazla bekletmeden maydanoz çayını içebilirsiniz.

    5- MAYDANOZ ÇAYI Maydanoz çayı ödem attırıcı özelliği sayesinde vücutta biriken ödemin kolayca atılmasında çok etkilidir. Vücutta su birikmesini engelleyen maydanoz çayı için: Bir cezve içinde 1 bardak suyu kaynatın ve kaynadıktan sonra ocaktan alın. Kaynamış suya 2 çay kaşığı ince kıyılmış maydanoz ekleyin. Yaklaşık 4 dakika kadar demlenmeye bırakın. Çok fazla bekletmeden maydanoz çayını içebilirsiniz.

  8. 6- TARÇIN ÇAYI Tarçın çayı, kan şekerini düzenleyici etkisi ve metabolizmayı hızlandırcı etkisi sayesinde en çok tüketilen ve tavsiye edilen çaylardan biridir. Yemek yedikten sonra yiyeceklerin hızlıca sindirilmesi için güzel 1 veya 2 bardak tüketebilirsiniz.

    6- TARÇIN ÇAYI Tarçın çayı, kan şekerini düzenleyici etkisi ve metabolizmayı hızlandırcı etkisi sayesinde en çok tüketilen ve tavsiye edilen çaylardan biridir. Yemek yedikten sonra yiyeceklerin hızlıca sindirilmesi için güzel 1 veya 2 bardak tüketebilirsiniz.

  9. 7- MATE ÇAYI Mate çayının en önemli özelliği vücut ısısını yükselterek yağ yakımını hızlandırmasıdır. Bu çayın bir diğer özelliği de tok tutmasıdır. Bu yüzden çayı yapmak için: Mate yapraklarını kaynamış suyun içine atın ve yaklaşık 3-4 dakika kadar demlenmeye bırakın. Mate çayının tadının acı olduğunu fark ederseniz içine biraz bal veya süt ekleyerek tüketebilirsiniz.

    7- MATE ÇAYI Mate çayının en önemli özelliği vücut ısısını yükselterek yağ yakımını hızlandırmasıdır. Bu çayın bir diğer özelliği de tok tutmasıdır. Bu yüzden çayı yapmak için: Mate yapraklarını kaynamış suyun içine atın ve yaklaşık 3-4 dakika kadar demlenmeye bırakın. Mate çayının tadının acı olduğunu fark ederseniz içine biraz bal veya süt ekleyerek tüketebilirsiniz.