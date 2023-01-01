Kurban Bayramı Tatili Ne Zaman Başlayacak?
Bu yılın ikinci dini bayramı için geri sayıma geçen vatandaşlar, bayram tatili takvime odaklandı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak?
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Son dönemde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kurban Bayramı oldu. İslamiyet'te iki bayramdan biri olan ve çeşitli ibadetlerle geçen Kurban Bayramı aynı zamanda tatil fırsatı olarak görülüyor. İşte, 2023 Kurban Bayramı tarihi...
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2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu. Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.
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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU? Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor. 2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.
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KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi