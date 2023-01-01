Ünlü İsim Evini Gezdirdi! Adeta Oyuncak Müzesi...

Dünyaca ünlü çizgi film karakterleri ve aksesuarları ile donattığı evini takipçilerine gösteren CZN Burak, binlerce beğeni aldı. CZN Burak, milyonlarca izlenme alan yemek videolarının çekildiği mutfağı da gösterdi. Takipçileri ise "Resmen müze gibi", "Sunay Akın bunu beğendi", "Oyuncaklara aşık", "Ev değil oyuncak müzesi" gibi yorumlarda bulundu.