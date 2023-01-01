132 Yılda Tamamlandı: Kaderine Terk Edildi

Yol ulaşıma açıldıktan sonra bugüne kadar herhangi bir çalışma, bakım ve onarım yapılmadı. Bu yol bizim için çok önemli, 8 köy ve mezraya ulaşımı sağlıyor. Ancak bize hizmet edecek yol ızdırap yolu oldu. Yörede yaşayan insanlar mağdur oluyor. Yolda su birikintileri sürücüleri zorluyor. Zemini çok bozuk bu yolun. Defalarca yolun iyileştirilmesi için müracaat ettik ama sesimizi duyuramadık. Yazdığımız dilekçelerimizin sonucunu alamadık. Yetkililere buradan sesleniyorum. Bu yol bizim için çok önemli, bu yola bir an önce müdahale edilmesi lazım. Bu yolun yapılması lazım" diye konuştu.