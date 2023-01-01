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132 Yılda Tamamlandı: Kaderine Terk Edildi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Kemaliye ile Sivas'ın Divriği ilçesindeki bazı köylere ulaşım sağlanan ve 132 yılda tamamlanan 7 kilometrelik taş yol bakımsızlıktan kaderine terk edildi. Taş yoldaki sorunlar nedeniyle ulaşımın güçleştiğini söyleyen vatandaşlar, yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı.

  1. 1870 yılında Karanlık Kanyonu'nun kayalıklarında yapımına başlanan taş yolda, ilk önce köylüler çalıştı. İlkel aletlerle taşları oyan köy halkı, zaman zaman devlet desteğiyle de çalışmalarını sürdürdü. 1991-1999 yıllarında Erzincan Valiliği görevinde bulunan Recep Yazıcıoğlu'nun da yapımına destek verdiği taş yol, 2002'de 132 yıllık çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. 7 kilometre uzunluğunda, içindeki irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda keskin viraj ve uçurumlar bulunan taş yolu; Gümüş Çeşme, Yeniköy, Ağıl, Gözaydın, Sandık köyleri ile Çaltı, Ağıllar, Harmankaya, Dilli mezralarında yaşayanlar kullanıyor.Taş yolda kış aylarında ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Özellikle Kemaliye ilçesine bağlı köy ve mezralarda yaşayanlar, tünellerde biriken sular nedeniyle zorluk çekiyor.

    1870 yılında Karanlık Kanyonu'nun kayalıklarında yapımına başlanan taş yolda, ilk önce köylüler çalıştı. İlkel aletlerle taşları oyan köy halkı, zaman zaman devlet desteğiyle de çalışmalarını sürdürdü. 1991-1999 yıllarında Erzincan Valiliği görevinde bulunan Recep Yazıcıoğlu'nun da yapımına destek verdiği taş yol, 2002'de 132 yıllık çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. 7 kilometre uzunluğunda, içindeki irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda keskin viraj ve uçurumlar bulunan taş yolu; Gümüş Çeşme, Yeniköy, Ağıl, Gözaydın, Sandık köyleri ile Çaltı, Ağıllar, Harmankaya, Dilli mezralarında yaşayanlar kullanıyor.Taş yolda kış aylarında ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Özellikle Kemaliye ilçesine bağlı köy ve mezralarda yaşayanlar, tünellerde biriken sular nedeniyle zorluk çekiyor.

  2. "YETKİLİLERDEN BİR ÇÖZÜM BEKLİYORUZ" Yolda her kış ve ilkbahar sezonunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Sandık köyü muhtarı Duran Özgüla, "38 tünelden oluşan bu yolumuzun 7 kilometrelik bölümü bozuk. Taş yolun bozuk olan kısmında kış aylarında tamamen kapanma yaşanmaktadır. Köylerde yaşayan insanlar ilçeye ulaşmak için uzak yolları kullanmak zorunda kalıyor. Ulaşımı aksatan 7 kilometrelik yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

    "YETKİLİLERDEN BİR ÇÖZÜM BEKLİYORUZ" Yolda her kış ve ilkbahar sezonunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Sandık köyü muhtarı Duran Özgüla, "38 tünelden oluşan bu yolumuzun 7 kilometrelik bölümü bozuk. Taş yolun bozuk olan kısmında kış aylarında tamamen kapanma yaşanmaktadır. Köylerde yaşayan insanlar ilçeye ulaşmak için uzak yolları kullanmak zorunda kalıyor. Ulaşımı aksatan 7 kilometrelik yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

  3. "YOLA MÜDAHALE EDİLMESİ LAZIM" Son yılların en yoğun yağışının yaşandığı bölgede taş yol, yine suyla doldu. Hizmete girdiğinden beri bakım ve onarım yapılmadığı öne sürülen yolda, sürücüler su biriken tünellerin içinde ilerlemeye çalışıyor. Yolla ilgili şikayetleri olduğunu belirten Gümüşçeşme köyü muhtarı Halit Uzun, "Kemaliyeliler Taş yolu, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun çabalarıyla yapılarak hizmete girdi.

    "YOLA MÜDAHALE EDİLMESİ LAZIM" Son yılların en yoğun yağışının yaşandığı bölgede taş yol, yine suyla doldu. Hizmete girdiğinden beri bakım ve onarım yapılmadığı öne sürülen yolda, sürücüler su biriken tünellerin içinde ilerlemeye çalışıyor. Yolla ilgili şikayetleri olduğunu belirten Gümüşçeşme köyü muhtarı Halit Uzun, "Kemaliyeliler Taş yolu, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun çabalarıyla yapılarak hizmete girdi.

  4. Yol ulaşıma açıldıktan sonra bugüne kadar herhangi bir çalışma, bakım ve onarım yapılmadı. Bu yol bizim için çok önemli, 8 köy ve mezraya ulaşımı sağlıyor. Ancak bize hizmet edecek yol ızdırap yolu oldu. Yörede yaşayan insanlar mağdur oluyor. Yolda su birikintileri sürücüleri zorluyor. Zemini çok bozuk bu yolun. Defalarca yolun iyileştirilmesi için müracaat ettik ama sesimizi duyuramadık. Yazdığımız dilekçelerimizin sonucunu alamadık. Yetkililere buradan sesleniyorum. Bu yol bizim için çok önemli, bu yola bir an önce müdahale edilmesi lazım. Bu yolun yapılması lazım" diye konuştu.

    Yol ulaşıma açıldıktan sonra bugüne kadar herhangi bir çalışma, bakım ve onarım yapılmadı. Bu yol bizim için çok önemli, 8 köy ve mezraya ulaşımı sağlıyor. Ancak bize hizmet edecek yol ızdırap yolu oldu. Yörede yaşayan insanlar mağdur oluyor. Yolda su birikintileri sürücüleri zorluyor. Zemini çok bozuk bu yolun. Defalarca yolun iyileştirilmesi için müracaat ettik ama sesimizi duyuramadık. Yazdığımız dilekçelerimizin sonucunu alamadık. Yetkililere buradan sesleniyorum. Bu yol bizim için çok önemli, bu yola bir an önce müdahale edilmesi lazım. Bu yolun yapılması lazım" diye konuştu.

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