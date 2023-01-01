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Masterchef'ten Ayrıldı Mı?

Somer şef ve Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

  1. Yıllardır jüri üyesi olarak yer aldığı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda olmayacağı iddia edilen Somer Sivrioğlu sessizliğini bozdu. Acun Ilıcalı da iddialar hakkında konuştu. Somer Sivrioğlu MasterChef'ten ayrıldı mı? İşte ayrıntılar...

    Yıllardır jüri üyesi olarak yer aldığı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda olmayacağı iddia edilen Somer Sivrioğlu sessizliğini bozdu. Acun Ilıcalı da iddialar hakkında konuştu. Somer Sivrioğlu MasterChef'ten ayrıldı mı? İşte ayrıntılar...

  2. Ekranların sevilen yarışması MasterChef bu sene "All Star" formatı ile izleyicisinin karşısına çıkacak.

    Ekranların sevilen yarışması MasterChef bu sene "All Star" formatı ile izleyicisinin karşısına çıkacak.

  3. Geçen yıllarda yarışmada iz bırakan isimlerin yer aldığı yarışmada jüri üyesi değişikliği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. 2018'den beri jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu'nun MasteChef fragmanlarında yer almaması dikkat çekmişti.

    Geçen yıllarda yarışmada iz bırakan isimlerin yer aldığı yarışmada jüri üyesi değişikliği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. 2018'den beri jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu'nun MasteChef fragmanlarında yer almaması dikkat çekmişti.

  4. Sivrioğlu'nun yer almadığı fragmanda Şef Yılmaz Öztürk'ün yer alması ise "Somer Şef MasterChef'ten ayrıldı mı?" sorularını getirmişti.

    Sivrioğlu'nun yer almadığı fragmanda Şef Yılmaz Öztürk'ün yer alması ise "Somer Şef MasterChef'ten ayrıldı mı?" sorularını getirmişti.

  5. Somer Şef'in yeni sezonda olup olmayacağı merak edilirken, ilk açıklama da yine Somer Şef'ten geldi. Sivrioğlu MasterChef'te olmayacağı iddialarına sosyal medyasından yaptığı açıklamasıyla son noktayı koydu. Sivrioğlu MasterChef All Star'da jüri kadrosunda yer alacak.

    Somer Şef'in yeni sezonda olup olmayacağı merak edilirken, ilk açıklama da yine Somer Şef'ten geldi. Sivrioğlu MasterChef'te olmayacağı iddialarına sosyal medyasından yaptığı açıklamasıyla son noktayı koydu. Sivrioğlu MasterChef All Star'da jüri kadrosunda yer alacak.

  6. Sivrioğlu'nun açıklaması şu şekilde: <br> "Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda binbir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır.

    Sivrioğlu'nun açıklaması şu şekilde:
    "Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda binbir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır.

  7. Acun Ilıcalı açıklama yaptı <p> Bir açıklama da TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı ?Somer şefim Avusturalya?da biliyorsunuz. Yazın şeflerimize bir ay da olsun ara verebilmek adına çekimleri öne çekmek zorundayız. Yaz sıcağında yani bütün yaz şeflerimin çalışmasını istemiyorum.

    Acun Ilıcalı açıklama yaptı

    Bir açıklama da TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı ?Somer şefim Avusturalya?da biliyorsunuz. Yazın şeflerimize bir ay da olsun ara verebilmek adına çekimleri öne çekmek zorundayız. Yaz sıcağında yani bütün yaz şeflerimin çalışmasını istemiyorum.

  8. O izni verebilmek için de çekimleri öne çekmek zorunda kaldık. O sırada Somer şef Avusturalya?da olduğu için sadece ilk bölümde yer almıyor. Sonrasında tabi ki dönecek. Somer şefimizi özledik kollarımızı açtık bekliyoruz?

    O izni verebilmek için de çekimleri öne çekmek zorunda kaldık. O sırada Somer şef Avusturalya?da olduğu için sadece ilk bölümde yer almıyor. Sonrasında tabi ki dönecek. Somer şefimizi özledik kollarımızı açtık bekliyoruz?