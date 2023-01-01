İl Sayısı 100'E Çıkıyor! İşte İl Olması Beklenen İlçeler

Devlet Bahçeli, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'in 100'ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür."