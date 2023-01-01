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İl Sayısı 100'E Çıkıyor! İşte İl Olması Beklenen İlçeler

İl sayısı 100'e çıkıyor! İşte il olması beklenen ilçeler

  1. Devlet Bahçeli, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: <br> "Cumhuriyet'in 100'ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür."

    Devlet Bahçeli, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
    "Cumhuriyet'in 100'ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür."

  2. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe olması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından hangi ilçelerin il olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

    Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe olması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından hangi ilçelerin il olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

  3. KRİTERLERİ KARŞILAYAN İLÇELER LİSTELENDİ Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.<br> İşte il olmaya aday olan o ilçeler...

    KRİTERLERİ KARŞILAYAN İLÇELER LİSTELENDİ Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.
    İşte il olmaya aday olan o ilçeler...

  4. Polatlı, Ankara

    Polatlı, Ankara

  5. Yüksekova, Hakkari

    Yüksekova, Hakkari

  6. Kahta, Adıyaman

    Kahta, Adıyaman

  7. Midyat, Mardin

    Midyat, Mardin

  8. Siverek, Şanlıurfa

    Siverek, Şanlıurfa

  9. Ergani, Diyarbakır

    Ergani, Diyarbakır

  10. Cizre, Şırnak

    Cizre, Şırnak

  11. Nazilli, Aydın

    Nazilli, Aydın

  12. Edremit, Balıkesir

    Edremit, Balıkesir

  13. Alanya, Antalya

    Alanya, Antalya

  14. Manavgat, Antalya

    Manavgat, Antalya

  15. Lüleburgaz, Kırklareli

    Lüleburgaz, Kırklareli

  16. Bandırma, Balıkesir

    Bandırma, Balıkesir

  17. İskenderun, Hatay

    İskenderun, Hatay

  18. İnegöl, Bursa

    İnegöl, Bursa

  19. Ünye, Ordu

    Ünye, Ordu

  20. Kozan, Adana

    Kozan, Adana

  21. Erciş, Van

    Erciş, Van

  22. Tarsus, Mersin

    Tarsus, Mersin

  23. Akhisar, Manisa

    Akhisar, Manisa

  24. Çorlu, Tekirdağ

    Çorlu, Tekirdağ

  25. Ereğli, Konya

    Ereğli, Konya

  26. Elbistan, Kahramanmaraş

    Elbistan, Kahramanmaraş

  27. Fethiye, Muğla

    Fethiye, Muğla