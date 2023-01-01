İl Sayısı 100'E Çıkıyor! İşte İl Olması Beklenen İlçeler
İl sayısı 100'e çıkıyor! İşte il olması beklenen ilçeler
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Devlet Bahçeli, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet'in 100'ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür."
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Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe olması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından hangi ilçelerin il olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.
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KRİTERLERİ KARŞILAYAN İLÇELER LİSTELENDİ Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.
İşte il olmaya aday olan o ilçeler...
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Polatlı, Ankara
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Yüksekova, Hakkari
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Kahta, Adıyaman
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Midyat, Mardin
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Siverek, Şanlıurfa
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Ergani, Diyarbakır
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Cizre, Şırnak
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Nazilli, Aydın
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Edremit, Balıkesir
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Alanya, Antalya
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Manavgat, Antalya
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Lüleburgaz, Kırklareli
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Bandırma, Balıkesir
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İskenderun, Hatay
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İnegöl, Bursa
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Ünye, Ordu
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Kozan, Adana
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Erciş, Van
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Tarsus, Mersin
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Akhisar, Manisa
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Çorlu, Tekirdağ
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Ereğli, Konya
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Elbistan, Kahramanmaraş
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Fethiye, Muğla