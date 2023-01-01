Kanser Teşhisinde Devrim
Kan testiyle her üç kanserden ikisi tespit edildi
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BBC?nin haberine göre, kan testi İngiltere ve Galler?de aile hekimlerine şüpheli belirtilerle başvuran 5 bin kişiye yapıldı.
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Her üç kanserden ikisinin tespit edildiği testin 50?den fazla kanser tipinin tespiti konusunda umut vadettiği belirtildi. ?Galleri? isimli testte pozitif vakaların yüzde 85?inde kanserin asıl noktası da saptandı.
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Oxford Üniversitesinden araştırmacılar, testin ?devam eden bir çalışma olduğunu? ancak erken teşhis sayısının artabileceğini bildirdi.
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Araştırmaya katılanların 350?den fazlasına tarama ve biyopsiler gibi geleneksel yöntemler kullanılarak kanser teşhisi konuldu. Kan testi pozitif çıkan hastaların yüzde 75?inin, negatif çıkanların ise yüzde 2,5?inin kanser olduğu tespit edildi.
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Araştırmacılardan Prof. Mark Middleton, ?Testten elde edilen tahmin ile hastalar için endoskopi mi yoksa tarama mı isteyeceğimize karar verebileceğiz.? açıklamasında bulundu.
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Testin bulguları, Chicago?da düzenlenecek Amerikan Klinik Onkoloji Derneğinin konferansında sunulacak ve The Lancet Oncology dergisinde yayımlanacak.